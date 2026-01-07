Рейтинг@Mail.ru
08:31 07.01.2026
Российские культурные события собирают в ОАЭ полные залы, заявил генконсул
Российские культурные события собирают в ОАЭ полные залы, заявил генконсул

Генконсул Владимиров: российские культурные события в ОАЭ собирают полные залы

ДУБАЙ, 7 янв - РИА Новости. Российские культурные события собирают в ОАЭ полные залы, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.
"Интерес к российской культуре в Объединенных Арабских Эмиратах не носит номинального характера - он проявляется в регулярных и высокопопулярных событиях, которые собирают полные залы и получают широкий отклик среди местной публики", - сказал дипломат.
"На сцене Dubai Opera с большим успехом прошли показы знаменитого балета "Щелкунчик" в исполнении ведущей российской балетной труппы, и все билеты были распроданы задолго до выступлений, что свидетельствует о стабильно высоком интересе к русской классической музыке и танцу", - отметил он.
По его словам, в ОАЭ регулярно проходят гастроли других российских коллективов и артистов - от гала-концертов балета с фрагментами "Лебединого озера" и "Дон Кихота" до выступлений Национального филармонического оркестра России.
"На ведущих концертных и театральных площадках страны постоянно звучит музыка великих русских композиторов - Чайковского, Прокофьева, Глинки", - рассказал Владимиров.
Он также отметил, что при поддержке профильных министерств реализуется проект "Дни культуры России в ОАЭ", включающий выставки, концерты и музыкальные программы в Национальном театре Абу-Даби и других площадках.
"Концерты с участием выдающихся российских исполнителей и оркестров показывают, что российское музыкальное и классическое искусство находит признание среди эмиратской и международной аудитории", - заключил собеседник агентства.
