Российские культурные события собирают в ОАЭ полные залы, заявил генконсул

ДУБАЙ, 7 янв - РИА Новости. Российские культурные события собирают в ОАЭ полные залы, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.

"Интерес к российской культуре в Объединенных Арабских Эмиратах не носит номинального характера - он проявляется в регулярных и высокопопулярных событиях, которые собирают полные залы и получают широкий отклик среди местной публики", - сказал дипломат.

"На сцене Dubai Opera с большим успехом прошли показы знаменитого балета "Щелкунчик" в исполнении ведущей российской балетной труппы, и все билеты были распроданы задолго до выступлений, что свидетельствует о стабильно высоком интересе к русской классической музыке и танцу", - отметил он.

По его словам, в ОАЭ регулярно проходят гастроли других российских коллективов и артистов - от гала-концертов балета с фрагментами "Лебединого озера" и "Дон Кихота" до выступлений Национального филармонического оркестра России

"На ведущих концертных и театральных площадках страны постоянно звучит музыка великих русских композиторов - Чайковского, Прокофьева, Глинки", - рассказал Владимиров

Он также отметил, что при поддержке профильных министерств реализуется проект "Дни культуры России в ОАЭ", включающий выставки, концерты и музыкальные программы в Национальном театре Абу-Даби и других площадках.