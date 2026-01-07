Премьер Норвегии заявил, что настало время "объединиться с Данией"

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что настало время "объединиться с Данией" на фоне притязаний США на Гренландию.

"Сейчас настало время объединиться с Данией... Последнее, что сказала мне Метте Фредериксен, было: "Теперь всё серьезно, Йонас", - приводит слова Стёре NRK.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.