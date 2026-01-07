Рейтинг@Mail.ru
Премьер Норвегии заявил, что настало время "объединиться с Данией" - РИА Новости, 07.01.2026
23:33 07.01.2026
Премьер Норвегии заявил, что настало время "объединиться с Данией"
Премьер Норвегии заявил, что настало время "объединиться с Данией" - РИА Новости, 07.01.2026
Премьер Норвегии заявил, что настало время "объединиться с Данией"
Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что настало время "объединиться с Данией" на фоне притязаний США на Гренландию. РИА Новости, 07.01.2026
в мире
гренландия
дания
сша
метте фредериксен
дональд трамп
жан-ноэль барро
мид франции‎
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, сша, метте фредериксен, дональд трамп, жан-ноэль барро, мид франции‎
В мире, Гренландия, Дания, США, Метте Фредериксен, Дональд Трамп, Жан-Ноэль Барро, МИД Франции‎
Премьер Норвегии заявил, что настало время "объединиться с Данией"

Премьер Норвегии Гар Стёре заявил, что настало время объединиться с Данией

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЙонас Гар Стере
Йонас Гар Стере - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Йонас Гар Стере. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что настало время "объединиться с Данией" на фоне притязаний США на Гренландию.
По информации норвежской телерадиокомпании NRK, Стёре побеседовал во вторник в Париже с премьером Дании Метте Фредериксен.
"Сейчас настало время объединиться с Данией... Последнее, что сказала мне Метте Фредериксен, было: "Теперь всё серьезно, Йонас", - приводит слова Стёре NRK.
Ранее в среду Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что США нацелены выкупить Гренландию у Дании. На этом фоне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Рубио заверил его в отсутствии у Соединенных Штатов планов вторжения на остров.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Вашингтона сделать остров частью США. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
В миреГренландияДанияСШАМетте ФредериксенДональд ТрампЖан-Ноэль БарроМИД Франции‎
 
 
