Венесуэльская компания PDVSA ведет переговоры с США по поставкам нефти
21:52 07.01.2026
Венесуэльская компания PDVSA ведет переговоры с США по поставкам нефти
Венесуэльская нефтяная компания PDVSA ведет переговоры с США по поставкам сырой нефти, следует из заявления предприятия. РИА Новости, 07.01.2026
в мире, сша, pdvsa, chevron
Венесуэльская компания PDVSA ведет переговоры с США по поставкам нефти

Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela. Архивное фото
КАРАКАС, 7 янв – РИА Новости. Венесуэльская нефтяная компания PDVSA ведет переговоры с США по поставкам сырой нефти, следует из заявления предприятия.
"PDVSA сообщает о том, что ведет переговоры с Соединенными Штатами по продаже нефти в рамках существующих торговых отношений между двумя странами", - сказано в документе, опубликованном в Telegram-канале компании.
Отмечается, что переговоры ведутся в рамках существующего порядка взаимодействия венесуэльской стороны с международными предприятиями, такими как Chevron, на основе принципов законности, транспарентности и в интересах обеих сторон.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В США заявили, что уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
