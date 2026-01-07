Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти, сообщил Трамп

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Временные власти Венесуэлы отдадут США до 50 миллионов баррелей нефти, сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Временные власти Венесуэлы отдадут США до 50 миллионов баррелей нефти, сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social

« "Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной подсанкционной нефти", — написал он.

Ее погрузят на танкеры и доставят напрямую к американским разгрузочным терминалам, добавил глава государства.

Штаты при этом немедленно начнут переправлять топливо для последующей продажи. Политик уточнил, что уже дал такое распоряжение министру энергетики Крису Райту.

« "Эта нефть будет продана по рыночной цене, деньги будут находиться под моим контролем, как президента Соединенных Штатов Америки, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов", — заключил глава Белого дома.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп , Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо , оттуда они вылетели в Нью-Йорк , где их поместили в следственный изолятор в Бруклине

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской минеральными ресурсами и нефтью. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.

Накануне суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Судья обязал политика предстать для слушания перед судом 17 марта.