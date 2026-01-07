Рейтинг@Mail.ru
06:47 07.01.2026
Рейсы из Москвы в Бухару и Термез вынужденно сели в Навои и Самарканде
Рейсы из Москвы в Бухару и Термез вынужденно сели в Навои и Самарканде
Рейсы из Москвы в Бухару и Термез вынужденно сели в Навои и Самарканде

ТАШКЕНТ, 7 янв - РИА Новости. Рейсы Uzbekistan airways, "Аэрофлота" и "Азимута" из Москвы в Бухару и Термез вынужденно сели в Навои и Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бухары (туман, видимость 100 м) экипаж рейса AFL1876 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва - Бухара решил следовать на запасной в Самарканд", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports.
По данным пресс-службы, рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Бухару вынужденно сел на запасной аэродром в Навои.
"Также из-за плохих метеоусловий в аэропорту Термеза экипаж рейса AZO7055 авиакомпании Azimuth по маршруту Москва -Термез принял решение следовать на запасной аэродром в Самарканд", - добавили в Uzbekistan airports.
Московский международный аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В аэропортах Домодедово и Жуковский задержали более 35 рейсов
5 января, 19:25
 
