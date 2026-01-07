Рейтинг@Mail.ru
Гренландия готова разместить американские войска, заявил генсек НАТО
14:25 07.01.2026 (обновлено: 16:11 07.01.2026)
Гренландия готова разместить американские войска, заявил генсек НАТО
Гренландия готова увеличить контингент американских военных на своей территории, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью CNN. РИА Новости, 07.01.2026
Гренландия готова разместить американские войска, заявил генсек НАТО

Рютте: Гренландия открыта к размещению дополнительных американских военных

© AP Photo / Matthias SchraderГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 янв — РИА Новости. Гренландия готова увеличить контингент американских военных на своей территории, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью CNN.
«
"Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение вопроса размещения там дополнительных американских войск полностью открыто. С этим нет никаких проблем. Соответствующие соглашения существуют", — ответил он на вопрос о возможности убедить Вашингтон выбрать путь сотрудничества по острову, а не аннексию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию
Вчера, 08:00
Накануне агентство Reuters писало, что американская администрация обсуждает несколько вариантов приобретения Гренландии, в том числе с использованием вооруженных сил. При этом госсекретарь Марко Рубио во время телефонного разговора со своим французским коллегой заявил, что США не планируют туда вторгаться.
В воскресенье Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что США нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью Датского королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Клишас предложил Франции направить войска на защиту Гренландии
Вчера, 11:37
 
В миреСШАГренландияНАТО
 
 
