МВД рассказало, как мошенники выманивают деньги у россиян - РИА Новости, 07.01.2026
17:26 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/mvd-2066773729.html
МВД рассказало, как мошенники выманивают деньги у россиян
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало, как мошенники выманивают деньги у россиян

МВД: мошенники выманивают деньги у россиян с помощью копий популярных сайтов

© Fotolia / thanatip Оплата товаров в интернет-магазине
Оплата товаров в интернет-магазине - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Fotolia / thanatip
Оплата товаров в интернет-магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мошенники чаще всего выманивают деньги у граждан с помощью копий сайтов популярных интернет-магазинов, ненастоящих страниц с оплатой при помощи системы быстрых платежей (СБП) и фейковых сайтов для аренды недвижимости, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что многие платежи, в том числе оплата такси, ЖКУ, товаров на маркетплейсах, сейчас проходят через интернет, поэтому люди часто держат на картах все свои деньги. Этим могут воспользоваться мошенники.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эксперты предупредили о новых видах мошенничества
Вчера, 07:12
Как сообщили в МВД, мошенники создают сайты, копирующие известные интернет-магазины. Правоохранители посоветовали проверять адрес сайта перед тем, как вводить данные, - он не должен лишние буквы, символы или подозрительные домены.
"Мошенники создают поддельные формы, имитирующие интерфейс СБП. Человек думает, что оплачивает покупку, но на самом деле переводит деньги злоумышленникам или передаёт им данные карты. При оплате СБП обратите внимание на ошибки в оформлении, неправильные ссылки, неполные реквизиты", - отметили в управлении.
Также киберпреступники создают объявления на официальных площадках об аренде недвижимости, но предлагают перейти на поддельный ресурс, чтобы оформить бронь якобы по скидке. В МВД напомнили, что заключать сделки следует только на надёжных порталах.
"Покупки на сомнительных сайтах или через телеграм-ботов. Если на непроверенном ресурсе обещают "невероятную выгоду" — насторожитесь. Проверьте продавца по отзывам покупателей и его сайту", - добавили в ведомстве.
Правоохранители напомнили, что гражданам не следует сообщать данные банковской карты, а также хранить большие суммы на сберегательных счетах или вкладах. Кроме того, в МВД посоветовали завести отдельные карты для оплаты подписок и онлайн-покупок.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В ОП рассказали о пике мошенничества в новогодние праздники
Вчера, 03:40
 
Общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
