В Мурманской области предупредили о морозах
15:03 07.01.2026 (обновлено: 15:04 07.01.2026)
В Мурманской области предупредили о морозах
В Мурманской области предупредили о морозах
Столбики термометров в разных уголках Мурманской области вечером в среду опустятся до минус 35-38 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости, 07.01.2026
мурманская область, мурманск, общество
Мурманская область, Мурманск, Общество
В Мурманской области предупредили о морозах

Морозы до -38 градусов ожидаются в Мурманской области

МУРМАНСК, 7 янв – РИА Новости. Столбики термометров в разных уголках Мурманской области вечером в среду опустятся до минус 35-38 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Седьмого января в период 19-23 часов по Мурманской области ожидается сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°. Сохранится до конца суток 9 января", - говорится в сообщении.
Как поясняют синоптики, регион находится в малоградиентном барическом поле, 8-9 января ожидается формирования антициклона с центром на севере Скандинавии и влияние его на погоду Мурманской области. В этот период существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха составит -25-30°, местами в западных и центральных районах области -35-37°. Днем 9 января, со смещением центра антициклона на район Ботнического залива, возможно постепенное ослабление морозов в регионе.
Из-за сильных морозов в области отменен ряд спортивных мероприятий на открытом воздухе, жителей предупреждают об опасности долгого нахождения на улице и риске переохлаждения.
Сейчас в Мурманске -22 градуса.
Деревья - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Кубани, где ожидается ветер до 35 м/с, объявили штормовое предупреждение
Вчера, 14:59
 
Мурманская область, Мурманск, Общество
 
 
Заголовок открываемого материала