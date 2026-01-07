Рейтинг@Mail.ru
В Москве в пятницу выпадет более половины месячной нормы осадков
16:38 07.01.2026 (обновлено: 17:13 07.01.2026)
В Москве в пятницу выпадет более половины месячной нормы осадков
В Москве в пятницу выпадет более половины месячной нормы осадков
Более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 07.01.2026
общество, москва, новый год, евгений тишковец
Общество, Москва, Новый год, Евгений Тишковец
В Москве в пятницу выпадет более половины месячной нормы осадков

Тишковец: в Москве в пятницу выпадет более половины месячной нормы осадков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Прохожие на Красной площади в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Тишковец во вторник рассказал РИА Новости, что "снежный армагеддон" ожидается в столичном регионе в пятницу: в этот день могут выпасть до 30% от месячной нормы осадков. Он отметил, что после этого местами в столичном регионе могут вырасти полуметровые сугробы.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на дороге - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Центр европейской части России накроют сильные снегопады
Вчера, 17:10
"В пятницу, 9 января, Центральную Россию ждет первое в этом году настоящее испытание непогодой: на регион обрушится чрезвычайно активный балканский циклон по имени "Фрэнсис", который за последние сутки принес в Северную Македонию до шести ведер дождевой воды на метр квадратный. Именно этот атмосферный вихрь преодолеет за ближайшие двое суток почти 2 тысячи километров и к концу пятницы выйдет центром на стык Брянской, Курской и Орловской областей, а столичный регион окажется в зоне малоподвижного теплого атмосферного фронта", - сказал агентству специалист.
Тишковец отметил, что в результате в Москве, особенно в период с 06.00 до 18.00, прогнозируются аномальные снегопады: за сутки выпадут до 33 миллиметров осадков или более половины месячной нормы: 63% от нормы всего января.
"Это значит, что суточный рекорд осадков 1976 года со значением 12,9 миллиметра будет побит. Кроме того, снежный покров заметно вырастет более чем в 1,5 раза: с 25 до 40-45 сантиметров, а в Подмосковье местами могут образоваться первые полуметровые сугробы", - добавил синоптик.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно"
Вчера, 16:40
Тишковец подчеркнул, что такие показатели снега близки к рекордным для 9 января, которые для Москвы держатся с 1920 и 1956 годов, когда максимальная высота снежного покрова на ВДНХ составила 46 сантиметров.
"То есть подобных сугробов в этот день не было как минимум 70 лет. На дорогах ожидаются снежные заносы и накаты, разыграется метель, видимость ухудшится до нескольких сотен метров, порывы ветра будут достигать штормовых 15 метров в секунду. Температура воздуха понизится до минус девяти - минус 12 градусов, однако из-за сильного ветра в ощущениях будет казаться, что на улице до 19 градусов мороза", - уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос".
Морозный день - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
Вчера, 16:49
 
Общество Москва Новый год Евгений Тишковец
 
 
