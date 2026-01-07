В Москве в пятницу выпадет более половины месячной нормы осадков

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Тишковец во вторник рассказал РИА Новости, что "снежный армагеддон" ожидается в столичном регионе в пятницу: в этот день могут выпасть до 30% от месячной нормы осадков. Он отметил, что после этого местами в столичном регионе могут вырасти полуметровые сугробы.

"В пятницу, 9 января, Центральную Россию ждет первое в этом году настоящее испытание непогодой: на регион обрушится чрезвычайно активный балканский циклон по имени "Фрэнсис", который за последние сутки принес в Северную Македонию до шести ведер дождевой воды на метр квадратный. Именно этот атмосферный вихрь преодолеет за ближайшие двое суток почти 2 тысячи километров и к концу пятницы выйдет центром на стык Брянской, Курской и Орловской областей , а столичный регион окажется в зоне малоподвижного теплого атмосферного фронта", - сказал агентству специалист.

Тишковец отметил, что в результате в Москве , особенно в период с 06.00 до 18.00, прогнозируются аномальные снегопады: за сутки выпадут до 33 миллиметров осадков или более половины месячной нормы: 63% от нормы всего января.

"Это значит, что суточный рекорд осадков 1976 года со значением 12,9 миллиметра будет побит. Кроме того, снежный покров заметно вырастет более чем в 1,5 раза: с 25 до 40-45 сантиметров, а в Подмосковье местами могут образоваться первые полуметровые сугробы", - добавил синоптик.

Тишковец подчеркнул, что такие показатели снега близки к рекордным для 9 января, которые для Москвы держатся с 1920 и 1956 годов, когда максимальная высота снежного покрова на ВДНХ составила 46 сантиметров.