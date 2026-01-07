Рейтинг@Mail.ru
Городские службы в Москве работают в усиленном режиме - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:07 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/moskva-2066761132.html
Городские службы в Москве работают в усиленном режиме
Городские службы в Москве работают в усиленном режиме - РИА Новости, 07.01.2026
Городские службы в Москве работают в усиленном режиме
Мощный снегопад и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие несколько суток, городские службы работают в усиленном режиме, сообщил столичный комплекс... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:07:00+03:00
2026-01-07T16:07:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
евгений тишковец
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/92/1563769238_0:309:3089:2047_1920x0_80_0_0_132df88cb97be01d53af2db8e729a966.jpg
https://ria.ru/20260107/moskva-2066747009.html
https://realty.ria.ru/20251204/uborka-2059697934.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/92/1563769238_360:0:3089:2047_1920x0_80_0_0_2c96feba963dfec8901e6c2c71325e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, евгений тишковец, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Евгений Тишковец, Новый год
Городские службы в Москве работают в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне ожидаемого снегопада

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Уборка снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мощный снегопад и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие несколько суток, городские службы работают в усиленном режиме, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец во вторник рассказал РИА Новости, что "снежный армагеддон" ожидается в столичном регионе в пятницу: в этот день могут выпасть до 30% от месячной нормы осадков.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Москве непрерывно устраняют последствия снегопада
Вчера, 14:30
"Согласно прогнозам синоптиков, завтра, 8 января, во второй половине дня погода резко ухудшится. В вечерние часы начнется сильный снегопад, который продлится до утра 10 января и будет сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду. Прирост свежевыпавшего снега за двое суток составит свыше 30 сантиметров. Наиболее мощные осадки ожидаются ночью и днем 9 января. Городские службы работают в усиленном режиме", - заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заместитель мэра объявил, что в цикличном режиме - каждые несколько часов - будут проводиться работы по сплошному механизированному прометанию с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров.
«
"В работах по уборке снега задействуем необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", - добавил Бирюков.
В сообщении комплекса городского хозяйства уточняется, что под особым контролем - объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов, отметило ведомство.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим горожан быть внимательными в непогоду, при возможности - отказаться от поездок на личном транспорте", - подчеркивается в сообщении комплекса городского хозяйства.
Первый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Защита от стихии: особенности зимней уборки в Москве
4 декабря 2025, 10:01
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковЕвгений ТишковецНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала