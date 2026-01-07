Городские службы в Москве работают в усиленном режиме

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мощный снегопад и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие несколько суток, городские службы Мощный снегопад и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие несколько суток, городские службы работают в усиленном режиме, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец во вторник рассказал РИА Новости, что "снежный армагеддон" ожидается в столичном регионе в пятницу: в этот день могут выпасть до 30% от месячной нормы осадков.

"Согласно прогнозам синоптиков, завтра, 8 января, во второй половине дня погода резко ухудшится. В вечерние часы начнется сильный снегопад, который продлится до утра 10 января и будет сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду. Прирост свежевыпавшего снега за двое суток составит свыше 30 сантиметров. Наиболее мощные осадки ожидаются ночью и днем 9 января. Городские службы работают в усиленном режиме", - заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков , чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра объявил, что в цикличном режиме - каждые несколько часов - будут проводиться работы по сплошному механизированному прометанию с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров.

« "В работах по уборке снега задействуем необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", - добавил Бирюков.

В сообщении комплекса городского хозяйства уточняется, что под особым контролем - объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов, отметило ведомство.