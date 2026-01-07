Рейтинг@Mail.ru
В Москве непрерывно устраняют последствия снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:30 07.01.2026
В Москве непрерывно устраняют последствия снегопада
В Москве непрерывно устраняют последствия снегопада - РИА Новости, 07.01.2026
В Москве непрерывно устраняют последствия снегопада
Городские службы Москвы непрерывно устраняют последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.01.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
новый год
погода
общество
москва
В Москве непрерывно устраняют последствия снегопада

В Москве продолжается устранение последствий снегопада

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно устраняют последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы непрерывно устраняют последствия снегопада. За сутки 7 января прирост свежевыпавшего снега составит до 4 сантиметров. Ночью и ранним утром несколько раз провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств.
В течение светового дня организованы мероприятия по очистке крыш жилых домов от снега и наледи.
Первый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Защита от стихии: особенности зимней уборки в Москве
4 декабря 2025, 10:01
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваНовый годПогодаОбщество
 
 
