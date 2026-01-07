https://ria.ru/20260107/moskva-2066747009.html
В Москве непрерывно устраняют последствия снегопада
Городские службы Москвы непрерывно устраняют последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.01.2026
