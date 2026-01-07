https://ria.ru/20260107/moskva-2066707502.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 07.01.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Снегопад и температура до минус шести градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.01.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
В Москве в среду ожидаются снегопад и до минус шести градусов мороза