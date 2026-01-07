Рейтинг@Mail.ru
09:18 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/moskva-2066707502.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
2026-01-07T09:18:00+03:00
2026-01-07T09:18:00+03:00
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Новый год
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Снегопад и температура до минус шести градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическая ситуация в столице будет формироваться теплым атмосферным фронтом, скользящим по территории региона с юго-запада на северо-восток. Небо продолжат закрывать плотные облака, пройдет снег, на юге и востоке Подмосковья местами - сильный. Температура воздуха в городе минус четыре - минус шесть градусов, по области - минус три - минус восемь градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, с переходом на северо-западный, со скоростью 3-8 метров в секунду.
"Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы", - добавил он.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий
4 января, 15:52
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусНовый год
 
 
