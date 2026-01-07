https://ria.ru/20260107/moskva-2066702117.html
Украшения на улицах в Москве снижают уровень стресса, рассказала психолог
Украшения на улицах в Москве снижают уровень стресса, рассказала психолог - РИА Новости, 07.01.2026
Украшения на улицах в Москве снижают уровень стресса, рассказала психолог
Новогодние украшения на улицах Москвы помогают снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние горожан, рассказала РИА Недвижимость психолог Наталья...
москва
Украшения на улицах в Москве снижают уровень стресса, рассказала психолог
Психолог Наумова: украшения на улицах Москвы снижают уровень стресса
МОСКВА, 7 янв - РИА Недвижимость. Новогодние украшения на улицах Москвы помогают снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние горожан, рассказала РИА Недвижимость психолог Наталья Наумова.
"Жители мегаполиса довольно часто подвергаются стрессовым ситуациям, связанным с личными переживаниями или внешними факторами, а праздничные декорации помогают поднять настроение и отвлечься от всей суеты", - отметила Наумова.
По ее словам, украшения города позволяют человеку настроиться на праздник и вспомнить радостные моменты. Даже такие мгновения помогают успокоиться и отпустить негативные эмоции.
Помимо этого, большие конструкции на улицах столицы, украшенные дома и магазины привлекают внимание людей. "Замечая зимние декорации, человек начинает задумываться о подарках, встречах с друзьями и родственниками, а значит, переключает внимание с трудностей и проблем на положительные факторы", - добавила психолог.
Улучшить настроение помогает и оформление квартиры или дома, уверена Наумова. Когда люди представляют, какие гирлянды хотят повесить, делятся своими идеями с близкими, покупают новогодние игрушки и украшают жилище к празднику, у них вырабатывается дофамин и снижается уровень стресса.
Ранее аналитический центр ВЦИОМ
опубликовал исследование, согласно которому 96% москвичей считают привлекательным новогоднее оформление города и воспринимают его как важную часть праздничной атмосферы.