Украшения на улицах в Москве снижают уровень стресса, рассказала психолог

МОСКВА, 7 янв - РИА Недвижимость. Новогодние украшения на улицах Москвы помогают снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние горожан, рассказала РИА Недвижимость психолог Наталья Наумова.

"Жители мегаполиса довольно часто подвергаются стрессовым ситуациям, связанным с личными переживаниями или внешними факторами, а праздничные декорации помогают поднять настроение и отвлечься от всей суеты", - отметила Наумова.

По ее словам, украшения города позволяют человеку настроиться на праздник и вспомнить радостные моменты. Даже такие мгновения помогают успокоиться и отпустить негативные эмоции.

Помимо этого, большие конструкции на улицах столицы, украшенные дома и магазины привлекают внимание людей. "Замечая зимние декорации, человек начинает задумываться о подарках, встречах с друзьями и родственниками, а значит, переключает внимание с трудностей и проблем на положительные факторы", - добавила психолог.

Улучшить настроение помогает и оформление квартиры или дома, уверена Наумова. Когда люди представляют, какие гирлянды хотят повесить, делятся своими идеями с близкими, покупают новогодние игрушки и украшают жилище к празднику, у них вырабатывается дофамин и снижается уровень стресса.