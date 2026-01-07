"Известия" сообщили, что сотрудники полиции избили корреспондента в Москве

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Газета Газета "Известия" сообщила, что ее корреспондента Антона Шлячкова избили сотрудники полиции в Москве.

"Сотрудники полиции жестко задержали корреспондента "Известий" у московского клуба "Мо[три]" - его сильно избили, в том числе электрошокером", - говорится в Telegram-канале издания.

Ранее ряд СМИ, в том числе Telegram-канал "Осторожно, новости", сами "Известия" и РЕН ТВ, утверждал, что в этот клуб приехали сотрудники правоохранительных органов. Издание отмечает, что Шлячков прибыл к клубу, чтобы собрать информацию и снять происходящее на улице, его заметили сотрудники, направлявшиеся к служебной машине.

"Известия" указывают, что корреспондент представился сотрудником СМИ, но ему "заломали руки, повалили на землю и затащили внутрь самого заведения", а там "начали наносить удары". Газета утверждает, что корреспонденту не давали показать пресс-карту, требуя держать руки на виду.