"Известия" сообщили, что сотрудники полиции избили корреспондента в Москве
03:06 07.01.2026
"Известия" сообщили, что сотрудники полиции избили корреспондента в Москве
Газета "Известия" сообщила, что ее корреспондента Антона Шлячкова избили сотрудники полиции в Москве. РИА Новости, 07.01.2026
2026
"Известия" сообщили, что сотрудники полиции избили корреспондента в Москве

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Газета "Известия" сообщила, что ее корреспондента Антона Шлячкова избили сотрудники полиции в Москве.
"Сотрудники полиции жестко задержали корреспондента "Известий" у московского клуба "Мо[три]" - его сильно избили, в том числе электрошокером", - говорится в Telegram-канале издания.
