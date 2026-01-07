Эксперты предупредили о новых видах мошенничества

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мошенники могут использовать введение Центральным банком РФ новых признаков подозрительных операций в своих целях, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Мошенничество на фоне введения Центробанком новых признаков подозрительных операций. Описание схемы: с 1 января 2026 года ЦБ вводит шесть дополнительных признаков подозрительных операций. Мошенники уже используют это в двух ключевых сценариях", - говорится в сообщении.

Например, мошенник, представляясь сотрудником банка или "Госуслуг", сообщает, что в целях безопасности нужно подтвердить номер телефона, "якобы в связи с нововведением от Центробанка".

Также злоумышленники могут звонить своим жертвам и сообщать о том, что из-за срабатывания новых правил счет заблокировали. Для "разблокировки" просят перевести деньги на "безопасный счет" либо назвать код подтверждения, предупреждают эксперты.

« "Актуальность для января: массовое информирование о нововведениях вызывает неразбериху и страх перед блокировкой счетов. Граждане, не разобравшиеся в тонкостях правил, легко поддаются на провокацию "специалиста", предлагающего псевдопомощь", - говорится в сообщении.

Эксперты "Мошеловки" советуют решать любые вопросы с блокировками только через официальный телефон, указанный на обратной стороне банковской карты или на сайте банка. Новые правила ЦБ - это прежде всего инструмент для банков, а не повод для звонков клиентам с требованиями действий, напоминают там.

"Ни банк, ни "Госуслуги" никогда не звонят с просьбой назвать коды из смс, пароли или перевести деньги на "безопасные" счета", - отмечают эксперты.

Ранее ЦБ РФ рассказал о своём расширении признаков мошеннических переводов с 1 января, среди которых: перевод через Систему быстрых платежей (СБП) сумм от 200 тысяч рублей с собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег кому-то другому в течение суток; попытка внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат.

Признаками мошеннических переводов также будут считаться смена номера телефона для авторизации в банковских онлайн-сервисах или на "Госуслугах" менее чем за двое суток до осуществления перевода.