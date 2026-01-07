Рейтинг@Mail.ru
07:12 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/moshenniki-2066699170.html
Эксперты предупредили о новых видах мошенничества
Эксперты предупредили о новых видах мошенничества
Мошенники могут использовать введение Центральным банком РФ новых признаков подозрительных операций в своих целях, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T07:12:00+03:00
2026-01-07T07:12:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_cd04f77035df25b0368fbf48681954e7.jpg
https://ria.ru/20260107/moshennichestvo-2066689658.html
https://ria.ru/20260104/mts-2066325706.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_d178c5fcfcebafdf208da5e89661eb2d.jpg
1920
1920
true
россия, центральный банк рф (цб рф), происшествия
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Происшествия
Эксперты предупредили о новых видах мошенничества

РИА Новости: мошенники могут использовать новые признаки подозрительных операций

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мошенники могут использовать введение Центральным банком РФ новых признаков подозрительных операций в своих целях, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенничество на фоне введения Центробанком новых признаков подозрительных операций. Описание схемы: с 1 января 2026 года ЦБ вводит шесть дополнительных признаков подозрительных операций. Мошенники уже используют это в двух ключевых сценариях", - говорится в сообщении.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В ОП рассказали о пике мошенничества в новогодние праздники
03:40
Например, мошенник, представляясь сотрудником банка или "Госуслуг", сообщает, что в целях безопасности нужно подтвердить номер телефона, "якобы в связи с нововведением от Центробанка".
Также злоумышленники могут звонить своим жертвам и сообщать о том, что из-за срабатывания новых правил счет заблокировали. Для "разблокировки" просят перевести деньги на "безопасный счет" либо назвать код подтверждения, предупреждают эксперты.
«
"Актуальность для января: массовое информирование о нововведениях вызывает неразбериху и страх перед блокировкой счетов. Граждане, не разобравшиеся в тонкостях правил, легко поддаются на провокацию "специалиста", предлагающего псевдопомощь", - говорится в сообщении.
Эксперты "Мошеловки" советуют решать любые вопросы с блокировками только через официальный телефон, указанный на обратной стороне банковской карты или на сайте банка. Новые правила ЦБ - это прежде всего инструмент для банков, а не повод для звонков клиентам с требованиями действий, напоминают там.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В МТС рассказали о новой схеме мошенничества с новогодними подарками
4 января, 10:33
"Ни банк, ни "Госуслуги" никогда не звонят с просьбой назвать коды из смс, пароли или перевести деньги на "безопасные" счета", - отмечают эксперты.
Ранее ЦБ РФ рассказал о своём расширении признаков мошеннических переводов с 1 января, среди которых: перевод через Систему быстрых платежей (СБП) сумм от 200 тысяч рублей с собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег кому-то другому в течение суток; попытка внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат.
Признаками мошеннических переводов также будут считаться смена номера телефона для авторизации в банковских онлайн-сервисах или на "Госуслугах" менее чем за двое суток до осуществления перевода.
Также к таким признакам теперь относится использование клиентом нетипичного для него программного обеспечения или провайдера связи при подключении к онлайн-банкингу и совпадение информации о получателе цифрового рубля с данными, указанными в реестре переводов без согласия клиента.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Происшествия
 
 
