В Молдавии прошел зимний "Лагерь посла России"

КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Зимний "Лагерь посла России" для детей прошел в Молдавии на берегу реки Днестр, Зимний "Лагерь посла России" для детей прошел в Молдавии на берегу реки Днестр, сообщает Координационный совет российских соотечественников.

"В Вадул-луй-Водах состоялась очередная смена ежегодного культурно-образовательного проекта для детей "Лагерь посла России". В этот раз лагерь посетили временный поверенный в делах РФ Айрат Абдуллин, глава Совета российских соотечественников Алексей Петрович и председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащенова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале совета.

Поясняется, что для детей была подготовлена концертная программа, а также вручены памятные подарки.

На протяжении десяти лет проект реализует Русская община Молдавии и Координационный совет российских соотечественников при поддержке посольства России.