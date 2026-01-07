Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии прошел зимний "Лагерь посла России"
22:40 07.01.2026
В Молдавии прошел зимний "Лагерь посла России"
В Молдавии прошел зимний "Лагерь посла России"
В Молдавии прошел зимний "Лагерь посла России"
Зимний "Лагерь посла России" для детей прошел в Молдавии на берегу реки Днестр, сообщает Координационный совет российских соотечественников.
В Молдавии прошел зимний "Лагерь посла России"

В Вадул-луй-Водах в Молдавии прошел зимний "Лагерь посла России"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и России
Флаги Молдавии и России - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и России. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Зимний "Лагерь посла России" для детей прошел в Молдавии на берегу реки Днестр, сообщает Координационный совет российских соотечественников.
"В Вадул-луй-Водах состоялась очередная смена ежегодного культурно-образовательного проекта для детей "Лагерь посла России". В этот раз лагерь посетили временный поверенный в делах РФ Айрат Абдуллин, глава Совета российских соотечественников Алексей Петрович и председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащенова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале совета.
Поясняется, что для детей была подготовлена концертная программа, а также вручены памятные подарки.
На протяжении десяти лет проект реализует Русская община Молдавии и Координационный совет российских соотечественников при поддержке посольства России.
Лагерь проводится для детей из многодетных и малообеспеченных семей российских соотечественников. Проходит он два раз в год: летом и зимой.
