МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) содействовал возвращению из Сум 124 жителей Курской области через территорию Белоруссии, заявила в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.
"На сегодняшний день мы помогли репатриировать 124 российских гражданина из украинского города Сумы в рамках четырех операций по репатриации через территорию Белоруссии. Некоторые другие лица также были репатриированы домой, но без участия МККК", — сказала Пра-Дессимо.
Она добавила, что комитет готов оказать поддержку в проведении ещё одной репатриации, как только стороны достигнут договорённости о такой операции.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.