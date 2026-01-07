Рейтинг@Mail.ru
МККК содействовал возвращению 124 жителей Курской области из Сум - РИА Новости, 07.01.2026
08:59 07.01.2026
МККК содействовал возвращению 124 жителей Курской области из Сум
МККК содействовал возвращению 124 жителей Курской области из Сум - РИА Новости, 07.01.2026
МККК содействовал возвращению 124 жителей Курской области из Сум
Международный комитет Красного Креста (МККК) содействовал возвращению из Сум 124 жителей Курской области через территорию Белоруссии, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
россия
курская область
сумы
валерий герасимов
владимир путин
международный комитет красного креста (мккк)
вооруженные силы украины
россия
курская область
сумы
в мире, россия, курская область, сумы, валерий герасимов, владимир путин, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Курская область, Сумы, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
МККК содействовал возвращению 124 жителей Курской области из Сум

МККК помог возвращению из Сум 124 жителей Курской области через Белоруссию

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) содействовал возвращению из Сум 124 жителей Курской области через территорию Белоруссии, заявила в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.
"На сегодняшний день мы помогли репатриировать 124 российских гражданина из украинского города Сумы в рамках четырех операций по репатриации через территорию Белоруссии. Некоторые другие лица также были репатриированы домой, но без участия МККК", — сказала Пра-Дессимо.
Она добавила, что комитет готов оказать поддержку в проведении ещё одной репатриации, как только стороны достигнут договорённости о такой операции.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
МККК - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
МККК регулярно посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области
В миреРоссияКурская областьСумыВалерий ГерасимовВладимир ПутинМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
