МККК содействовал возвращению 124 жителей Курской области из Сум

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) содействовал возвращению из Сум 124 жителей Курской области через территорию Белоруссии, заявила в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.

Она добавила, что комитет готов оказать поддержку в проведении ещё одной репатриации, как только стороны достигнут договорённости о такой операции.