МККК регулярно посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области - РИА Новости, 07.01.2026
03:27 07.01.2026
МККК регулярно посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области
МККК регулярно посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области - РИА Новости, 07.01.2026
МККК регулярно посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области
Международный комитет Красного Креста (МКК) регулярно посещает удерживаемых военными ВСУ на Украине жителей Курской области и доставляет им необходимую помощь,... РИА Новости, 07.01.2026
курская область
россия
украина
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
международный комитет красного креста (мккк)
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
россия
украина
2026
курская область, россия, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), следственный комитет россии (ск рф), в мире
Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Следственный комитет России (СК РФ), В мире
МККК регулярно посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области

МККК регулярно посещает удерживаемых ВСУ в Сумах жителей Курской области

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МКК) регулярно посещает удерживаемых военными ВСУ на Украине жителей Курской области и доставляет им необходимую помощь, заявила в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.
"Что касается мирных жителей Курской области, которые в настоящее время находятся в Сумах, то наши коллеги из делегации на Украине могут регулярно навещать их и оказывать им помощь, когда это необходимо, доставляя, например, медикаменты, предметы личной гигиены, одежду и так далее", - рассказала Пра-Дессимо.
Она также добавила, что недавно сотрудники МККК предоставили новую зимнюю одежду тем курянам в Сумах, которые в ней нуждались.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Курская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Следственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
