МККК регулярно посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МКК) регулярно посещает удерживаемых военными ВСУ на Украине жителей Курской области и доставляет им необходимую помощь, заявила в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.