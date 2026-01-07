МККК регулярно посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МКК) регулярно посещает удерживаемых военными ВСУ на Украине жителей Курской области и доставляет им необходимую помощь, заявила в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.
"Что касается мирных жителей Курской области, которые в настоящее время находятся в Сумах, то наши коллеги из делегации на Украине могут регулярно навещать их и оказывать им помощь, когда это необходимо, доставляя, например, медикаменты, предметы личной гигиены, одежду и так далее", - рассказала Пра-Дессимо.
Она также добавила, что недавно сотрудники МККК предоставили новую зимнюю одежду тем курянам в Сумах, которые в ней нуждались.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
