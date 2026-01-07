Мирошник назвал главные методы ведения боев ВСУ в 2025 году

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Атаки беспилотниками, тактика "выжженой земли" и увеличение числа обстрелов перед переговорами по урегулированию украинского кризиса стали главными методами ведения боев ВСУ в ушедшем году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Атаки БПЛА, бесспорно, это тренд года. Сейчас мы фиксируем, что трое из четырех пострадавших – это пострадавшие от БПЛА, где-то 70-75%. Следующая жесткая тенденция: Украина взяла за практику метод выжженной земли. Они не скрывают и заявляют людям, уходя (из освобожденных ВС РФ территорий – ред.), которые там остаются, что после нас будет здесь все сожжено, и вы все будете убиты", - сказал Мирошник.
"Еще одна тенденция – это подспудное реагирование на начало переговорных процессов. Как только начинаются переговоры, мы фиксируем рост обстрелов, провокаций, террористических актов. Мы это связываем не только с тем, что они проигрывают на поле боя, но и с тем, что они максимально стараются провоцировать (Россию – ред.). Их кардинально не устраивает ведение переговоров. При всей мирной риторике Зеленского они всячески стремятся демонстрировать свои истинные подходы в обстрелах, террористических актах, ударах по объектам", - добавил он.
По словам Мирошника, украинская сторона хочет, чтобы ситуация выглядела таким образом, что это не украинская сторона сорвала переговоры, а Россия "хлопнула дверью".
"Мы этот накал наблюдаем, сейчас локализованные точки, по которым активизированы удары. Например, невиданный рост ударов по Херсонской области, по Белгороду. Там много используется беспилотников, артобстрелов", - заключил он.