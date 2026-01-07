Мирошник назвал главные методы ведения боев ВСУ в 2025 году

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Атаки беспилотниками, тактика "выжженой земли" и увеличение числа обстрелов перед переговорами по урегулированию украинского кризиса стали главными методами ведения боев ВСУ в ушедшем году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.