Мирошник назвал главные методы ведения боев ВСУ в 2025 году
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 07.01.2026
Мирошник назвал главные методы ведения боев ВСУ в 2025 году
Мирошник назвал главные методы ведения боев ВСУ в 2025 году - РИА Новости, 07.01.2026
Мирошник назвал главные методы ведения боев ВСУ в 2025 году
Атаки беспилотниками, тактика "выжженой земли" и увеличение числа обстрелов перед переговорами по урегулированию украинского кризиса стали главными методами... РИА Новости, 07.01.2026
специальная военная операция на украине
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
украина
Новости
украина, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник назвал главные методы ведения боев ВСУ в 2025 году

Мирошник: в 2025 году ВСУ часто использовали тактику выжженной земли

Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Атаки беспилотниками, тактика "выжженой земли" и увеличение числа обстрелов перед переговорами по урегулированию украинского кризиса стали главными методами ведения боев ВСУ в ушедшем году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Атаки БПЛА, бесспорно, это тренд года. Сейчас мы фиксируем, что трое из четырех пострадавших – это пострадавшие от БПЛА, где-то 70-75%. Следующая жесткая тенденция: Украина взяла за практику метод выжженной земли. Они не скрывают и заявляют людям, уходя (из освобожденных ВС РФ территорий – ред.), которые там остаются, что после нас будет здесь все сожжено, и вы все будете убиты", - сказал Мирошник.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Беженка из Ставок заявила, что ВСУ угрожали застрелить ее за русскую речь
Вчера, 07:27
"Еще одна тенденция – это подспудное реагирование на начало переговорных процессов. Как только начинаются переговоры, мы фиксируем рост обстрелов, провокаций, террористических актов. Мы это связываем не только с тем, что они проигрывают на поле боя, но и с тем, что они максимально стараются провоцировать (Россию – ред.). Их кардинально не устраивает ведение переговоров. При всей мирной риторике Зеленского они всячески стремятся демонстрировать свои истинные подходы в обстрелах, террористических актах, ударах по объектам", - добавил он.
По словам Мирошника, украинская сторона хочет, чтобы ситуация выглядела таким образом, что это не украинская сторона сорвала переговоры, а Россия "хлопнула дверью".
"Мы этот накал наблюдаем, сейчас локализованные точки, по которым активизированы удары. Например, невиданный рост ударов по Херсонской области, по Белгороду. Там много используется беспилотников, артобстрелов", - заключил он.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Мирошник рассказал, как поменяются переговоры после назначения Буданова*
2 января, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
