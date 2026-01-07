МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Киев и Европа пытаются уговорить президента США Дональда Трампа вернуться на позиции его предшественника Джо Байдена, заявил РИА новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Поэтому они всячески продолжают заигрывание с американцами, не готовы с ними ругаться, несмотря на разницу подходов и позиций", - добавил он.