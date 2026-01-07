Рейтинг@Mail.ru
Киев и ЕС уговаривают Трампа вернуться на позиции Байдена, заявил Мирошник - РИА Новости, 07.01.2026
04:32 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/miroshnik-2066692921.html
Киев и ЕС уговаривают Трампа вернуться на позиции Байдена, заявил Мирошник
Киев и ЕС уговаривают Трампа вернуться на позиции Байдена, заявил Мирошник - РИА Новости, 07.01.2026
Киев и ЕС уговаривают Трампа вернуться на позиции Байдена, заявил Мирошник
Киев и Европа пытаются уговорить президента США Дональда Трампа вернуться на позиции его предшественника Джо Байдена, заявил РИА новости посол по особым... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T04:32:00+03:00
2026-01-07T04:32:00+03:00
Киев и ЕС уговаривают Трампа вернуться на позиции Байдена, заявил Мирошник

РИА Новости: Киев и ЕС пытаются уговорить Трампа вернуться на позиции Байдена

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Киев и Европа пытаются уговорить президента США Дональда Трампа вернуться на позиции его предшественника Джо Байдена, заявил РИА новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Их задача - соблазнить США, втянуть обратно в противодействие с Россией. Их задача - опорочить Россию с ее предложениями и всячески уговорить Трампа вернуться на позиции Байдена. Только в таком формате они стараются заигрывать перед американцами. Все равно, как бы там ни было, американцы представляют крупнейшую мировую державу с огромными финансами, возможностями ВПК, которых сегодня Европа не достигла", - сказал Мирошник.
По его мнению, Киев и Европа не готовы ругаться с США.
"Поэтому они всячески продолжают заигрывание с американцами, не готовы с ними ругаться, несмотря на разницу подходов и позиций", - добавил он.
22 июня 2022, 17:18
 
В миреЕвропаСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденРодион МирошникЕвросоюзКиев
 
 
