СМИ: при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов
СМИ: при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов - РИА Новости, 07.01.2026
СМИ: при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов
В Пермском крае при крушении частного вертолета погиб учредитель крупной транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов, сообщает Telegram-канал Baza. РИА Новости, 07.01.2026
СМИ: при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов
Baza: при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
В Пермском крае при крушении частного вертолета погиб учредитель крупной транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов, сообщает
Telegram-канал Baza.
«
"В авиакатастрофе в Пермском крае
в районе базы отдыха "Ашатли-парк" погибли учредитель крупной транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков", — говорится в материале.
По данным канала, вертолет Robinson R44 Raven, принадлежащий "ТТК", совершал несанкционированный полет.
Как уточняется, компания занимается перевозками в ХМАО, ЯНАО и Пермском крае. Также фирма оказывает транспортные услуги в нефтегазодобывающей отрасли.