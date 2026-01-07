Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 07.01.2026 (обновлено: 17:10 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/millioner-2066768143.html
СМИ: при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов
СМИ: при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов - РИА Новости, 07.01.2026
СМИ: при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов
В Пермском крае при крушении частного вертолета погиб учредитель крупной транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов, сообщает Telegram-канал Baza. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:59:00+03:00
2026-01-07T17:10:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066770252_0:0:2020:1136_1920x0_80_0_0_5a04b37b0136a7a6df11a00bee1f840d.jpg
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066770252_324:0:1839:1136_1920x0_80_0_0_578255afaf5f10a7878b2a32c896b23e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
СМИ: при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов

Baza: при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов

© Фото : Ильяс Гимадутдинов/ВКонтактеИльяс Гимадутдинов
Ильяс Гимадутдинов - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Ильяс Гимадутдинов/ВКонтакте
Ильяс Гимадутдинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Пермском крае при крушении частного вертолета погиб учредитель крупной транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов, сообщает Telegram-канал Baza.
«
"В авиакатастрофе в Пермском крае в районе базы отдыха "Ашатли-парк" погибли учредитель крупной транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков", — говорится в материале.
По данным канала, вертолет Robinson R44 Raven, принадлежащий "ТТК", совершал несанкционированный полет.
Как уточняется, компания занимается перевозками в ХМАО, ЯНАО и Пермском крае. Также фирма оказывает транспортные услуги в нефтегазодобывающей отрасли.
 
ПроисшествияПермский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала