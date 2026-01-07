Генсек ООН подтвердил суверенитет Венесуэлы над ее ресурсами, заявил МИД

МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с постоянным представителем Венесуэлы при ООН Самуэлем Монкадой подтвердил суверенитет южноамериканской страны над её природными ресурсами, сообщил МИД боливарианской республики.