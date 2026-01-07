Генсек ООН подтвердил суверенитет Венесуэлы над ее ресурсами, заявил МИД

МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с постоянным представителем Венесуэлы при ООН Самуэлем Монкадой подтвердил суверенитет южноамериканской страны над её природными ресурсами, сообщил МИД боливарианской республики.
"Генеральный секретарь подчеркнул постоянный суверенитет Венесуэлы над её природными ресурсами и отметил, что нефть Венесуэлы принадлежит венесуэльскому народу", - говорится в коммюнике венесуэльского внешнеполитического ведомства.
Заявление было сделано в ходе двусторонней встречи в Нью-Йорке, на которой венесуэльская сторона проинформировала Гутерреша об ударах США по территории страны и о захвате президента Николаса Мадуро. Глава организации охарактеризовал недавнюю военную операцию США на территории Венесуэлы как грубое нарушение Устава ООН и норм международного права.
"(Гутерреш - ред.) также заявил, что эти действия создают опасный прецедент для международных отношений и вызывают обеспокоенность их последствиями для региона Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе в контексте провозглашения его зоной мира", - сказано в документе по итогам встречи.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.