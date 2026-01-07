Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН подтвердил суверенитет Венесуэлы над ее ресурсами, заявил МИД - РИА Новости, 07.01.2026
23:38 07.01.2026
Генсек ООН подтвердил суверенитет Венесуэлы над ее ресурсами, заявил МИД
Генсек ООН подтвердил суверенитет Венесуэлы над ее ресурсами, заявил МИД - РИА Новости, 07.01.2026
Генсек ООН подтвердил суверенитет Венесуэлы над ее ресурсами, заявил МИД
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с постоянным представителем Венесуэлы при ООН Самуэлем Монкадой подтвердил суверенитет южноамериканской... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
антониу гутерреш
силия флорес
оон
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, антониу гутерреш, силия флорес, оон
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Антониу Гутерреш, Силия Флорес, ООН
Генсек ООН подтвердил суверенитет Венесуэлы над ее ресурсами, заявил МИД

МИД: генсек ООН подтвердил суверенитет Венесуэлы над ее природными ресурсами

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с постоянным представителем Венесуэлы при ООН Самуэлем Монкадой подтвердил суверенитет южноамериканской страны над её природными ресурсами, сообщил МИД боливарианской республики.
"Генеральный секретарь подчеркнул постоянный суверенитет Венесуэлы над её природными ресурсами и отметил, что нефть Венесуэлы принадлежит венесуэльскому народу", - говорится в коммюнике венесуэльского внешнеполитического ведомства.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Нефть Венесуэлы принадлежит народу страны, заявили в ООН
Вчера, 21:35
Заявление было сделано в ходе двусторонней встречи в Нью-Йорке, на которой венесуэльская сторона проинформировала Гутерреша об ударах США по территории страны и о захвате президента Николаса Мадуро. Глава организации охарактеризовал недавнюю военную операцию США на территории Венесуэлы как грубое нарушение Устава ООН и норм международного права.
"(Гутерреш - ред.) также заявил, что эти действия создают опасный прецедент для международных отношений и вызывают обеспокоенность их последствиями для региона Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе в контексте провозглашения его зоной мира", - сказано в документе по итогам встречи.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
УВКПЧ ООН призвало не притворяться, что США защищали в Венесуэле права
6 января, 14:24
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроАнтониу ГутеррешСилия ФлоресООН
 
 
