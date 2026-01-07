Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии рассказали, в каком случае может измениться статус Гренландии - РИА Новости, 07.01.2026
20:03 07.01.2026 (обновлено: 20:07 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/mid-2066790429.html
В Швейцарии рассказали, в каком случае может измениться статус Гренландии
В Швейцарии рассказали, в каком случае может измениться статус Гренландии - РИА Новости, 07.01.2026
В Швейцарии рассказали, в каком случае может измениться статус Гренландии
Изменение статуса Гренландии возможно лишь с согласия Дании и жителей самого острова, заявил в среду МИД Швейцарии. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T20:03:00+03:00
2026-01-07T20:07:00+03:00
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп
В Швейцарии рассказали, в каком случае может измениться статус Гренландии

МИД Швейцарии: изменение статуса Гренландии возможно только с согласия Дании

© Фото : Unsplash/Marjorie TeoДом в Гренландии
Дом в Гренландии - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Unsplash/Marjorie Teo
Дом в Гренландии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 янв - РИА Новости. Изменение статуса Гренландии возможно лишь с согласия Дании и жителей самого острова, заявил в среду МИД Швейцарии.
Как в среду написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, цель США состоит в том, чтобы выкупить Гренландию у Дании. На этом фоне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что американский госсекретарь Марко Рубио заверил его в отсутствии у Соединенных Штатов планов по вторжению на остров.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Планы США по Гренландии находятся на очень ранней стадии, сообщают СМИ
Вчера, 19:45
"Согласно международному праву, Гренландия принадлежит Дании и обладает статусом, предоставляющим ей широкую автономию. Любое изменение этого статуса требует согласия как Дании, так и Гренландии", - приводит заявление МИД агентство Рейтер.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Рубио встретится с властями Дании по поводу Гренландии на следующей неделе
Вчера, 19:34
 
