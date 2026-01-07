Рейтинг@Mail.ru
18:49 07.01.2026 (обновлено: 18:50 07.01.2026)
МИД следит за сообщениями о высадке военных США на танкер "Маринера"
МИД следит за сообщениями о высадке военных США на танкер "Маринера"
россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД следит за сообщениями о высадке военных США на танкер "Маринера"

РИА Новости: МИД следит за сообщениями о высадке военных США на судно "Маринера"

© Фото : U.S. European Command/XФото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : U.S. European Command/X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
РИА Новости. МИД РФ ВНИМАТЕЛЬНО ОТСЛЕЖИВАЕТ СООБЩЕНИЯ О ВЫСАДКЕ ВОЕННЫХ США НА ШЕДШЕЕ ПОД ФЛАГОМ РФ СУДНО "МАРИНЕРА" В СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ - ВЕДОМСТВО РИА НОВОСТИ
 
РоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
