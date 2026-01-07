Рейтинг@Mail.ru
В МИД Китая заявили, что борьба за сферы влияния не способствует миру
11:00 07.01.2026
В МИД Китая заявили, что борьба за сферы влияния не способствует миру
Борьба за сферы влияния и геополитическая конфронтация не способствуют глобальному миру и не укрепляют безопасность отдельных стран, заявила в среду официальный РИА Новости, 07.01.2026
в мире, сша, вашингтон (штат), мао нин, мид кнр, государственный департамент сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Мао Нин, МИД КНР, Государственный департамент США
В МИД Китая заявили, что борьба за сферы влияния не способствует миру

МИД КНР: борьба за сферы влияния не способствует глобальному миру

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Борьба за сферы влияния и геополитическая конфронтация не способствуют глобальному миру и не укрепляют безопасность отдельных стран, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Госдепартамент США ранее объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона.
"Разделение сфер влияния и создание геополитической конфронтации не сделают (какую-либо - ред.) страну безопаснее и не принесут мира в мир. Общая безопасность на основе сотрудничества - это единственная устойчивая безопасность", - сказала Мао Нин, комментируя заявление госдепартамента.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
МИД КНР призвал все страны соблюдать международное право и устав ООН
В миреСШАВашингтон (штат)Мао НинМИД КНРГосударственный департамент США
 
 
