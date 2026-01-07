МИД Китая назвал Венесуэлу государством с полным суверенитетом

ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Венесуэла является суверенным государством с полным суверенитетом над своими природными ресурсами и своей экономической деятельностью, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о требовании США к Венесуэле об отказе от сотрудничества с рядом стран, включая Россию и Китай.