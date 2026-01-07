МИД Китая назвал Венесуэлу государством с полным суверенитетом

ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Венесуэла является суверенным государством с полным суверенитетом над своими природными ресурсами и своей экономической деятельностью, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о требовании США к Венесуэле об отказе от сотрудничества с рядом стран, включая Россию и Китай.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщил, что США требуют от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Кроме того, как уточняет телеканал, Венесуэла "должна согласиться" на эксклюзивное партнерство с США по нефти и отдавать предпочтение Вашингтону при продаже тяжелой нефти.
"Венесуэла - это суверенное государство с полным и постоянным суверенитетом над своими природными ресурсами и всей экономической деятельностью", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения.
Мао Нин подчеркнула, что действия США в отношении Венесуэлы являются серьезным нарушением международного права, серьезным посягательством на суверенитет Венесуэлы и наносят серьезный ущерб правам венесуэльского народа.
"Китай решительно осуждает это", - добавила Мао Нин.
Ранее американский президент Дональд Трамп назвал самого себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он также утверждал, что американский госсекретарь Марко Рубио находится в плотном контакте с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Издание Politico со ссылкой на американского чиновника при этом писало, что США требуют от Родригес ряд шагов в интересах Вашингтона, в том числе прекращение продажи нефти соперникам Штатов.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в понедельник во время заседания Совбеза ООН заявил, что Соединенные Штаты своей операцией в Венесуэле придали новый импульс неоколониализму, и Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать свои подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами. Он также отметил, что попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения устава ООН, выглядят особо лицемерно.