В АдГ назвали Мерца угрозой безопасности из-за его слов о гарантиях Киеву

БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц является угрозой безопасности страны, поскольку он выразил готовность внести военный вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"Мерц отправит бундесвер на Украину и рискует военным столкновением. В то же время леворадикальный террор против собственной страны и ее граждан для него не стоит ни слова. Этот канцлер - сплошная угроза безопасности для Германии", - написала Вайдель на своей странице в соцсети X в контексте поджога кабельного моста в Берлине.
Около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина 3 января остались без электричества и частично без отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
