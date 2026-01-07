Рейтинг@Mail.ru
В АдГ назвали Мерца угрозой безопасности из-за его слов о гарантиях Киеву - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/merts-2066781166.html
В АдГ назвали Мерца угрозой безопасности из-за его слов о гарантиях Киеву
В АдГ назвали Мерца угрозой безопасности из-за его слов о гарантиях Киеву - РИА Новости, 07.01.2026
В АдГ назвали Мерца угрозой безопасности из-за его слов о гарантиях Киеву
Канцлер Германии Фридрих Мерц является угрозой безопасности страны, поскольку он выразил готовность внести военный вклад в обеспечение гарантий безопасности... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T18:32:00+03:00
2026-01-07T18:32:00+03:00
в мире
украина
германия
берлин (город)
алиса вайдель
фридрих мерц
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066747655_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_a4b8ba93562df9f472977d3edb880e2f.jpg
https://ria.ru/20260107/trebovanie-2066756847.html
https://ria.ru/20260107/merts-2066703674.html
украина
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066747655_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb16513ee184abcdda7043829ae3d5c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, берлин (город), алиса вайдель, фридрих мерц, нато
В мире, Украина, Германия, Берлин (город), Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, НАТО
В АдГ назвали Мерца угрозой безопасности из-за его слов о гарантиях Киеву

Вайдель назвала Мерца угрозой безопасности ФРГ из-за его слов о гарантиях Киеву

© REUTERS / LUDOVIC MARINКанцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц является угрозой безопасности страны, поскольку он выразил готовность внести военный вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
Мерц заявил во вторник по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, не исключив при этом участия ФРГ в размещении военных сил как минимум на территории НАТО, прилегающей к украинской.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало переполох в Германии
Вчера, 15:36
"Мерц отправит бундесвер на Украину и рискует военным столкновением. В то же время леворадикальный террор против собственной страны и ее граждан для него не стоит ни слова. Этот канцлер - сплошная угроза безопасности для Германии", - написала Вайдель на своей странице в соцсети X в контексте поджога кабельного моста в Берлине.
Около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина 3 января остались без электричества и частично без отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Мерц о необходимости снижения потока миграции украинцев в страны ЕС - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Мерц выдвинул новое требование Зеленскому
Вчера, 08:37
 
В миреУкраинаГерманияБерлин (город)Алиса ВайдельФридрих МерцНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала