В АдГ назвали Мерца угрозой безопасности из-за его слов о гарантиях Киеву

Около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина 3 января остались без электричества и частично без отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan.