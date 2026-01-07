На Украине раскрыли, что означает новое заявление Мерца о конфликте

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Требование канцлера Германии Фридриха Мерца обязать украинцев проходить военную службу в своей стране, а не уезжать в ЕС, стало сигналом для Владимира Зеленского, пишет "Страна.ua".



"Является, по сути, прямым призывом к украинским властям отменить разрешение на выезд мужчинам от 18 до 22 лет, который был введен в прошлом году по инициативе Зеленского", — говорится в публикации.