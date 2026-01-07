МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Требование канцлера Германии Фридриха Мерца обязать украинцев проходить военную службу в своей стране, а не уезжать в ЕС, стало сигналом для Владимира Зеленского, пишет "Страна.ua".
"Является, по сути, прямым призывом к украинским властям отменить разрешение на выезд мужчинам от 18 до 22 лет, который был введен в прошлом году по инициативе Зеленского", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что пока неизвестно, пойдет ли глава киевского режима на такой шаг. Однако, призывы отменить разрешение на выезд молодым мужчинам регулярно звучат как извне, так и внутри страны, добавляется в материале.
ВСУ находятся в состоянии острой нехватки личного состава, а жесткие действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых мужчин насильно увозят в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
