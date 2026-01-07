Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскрыли, что означает новое заявление Мерца о конфликте
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 07.01.2026
На Украине раскрыли, что означает новое заявление Мерца о конфликте
На Украине раскрыли, что означает новое заявление Мерца о конфликте
На Украине раскрыли, что означает новое заявление Мерца о конфликте
Требование канцлера Германии Фридриха Мерца обязать украинцев проходить военную службу в своей стране, а не уезжать в ЕС, стало сигналом для Владимира...
2026
ru-RU
На Украине раскрыли, что означает новое заявление Мерца о конфликте

Требование Мерца об украинцах стало сигналом для Зеленского

© Getty Images / Pierre CromФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Getty Images / Pierre Crom
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Требование канцлера Германии Фридриха Мерца обязать украинцев проходить военную службу в своей стране, а не уезжать в ЕС, стало сигналом для Владимира Зеленского, пишет "Страна.ua".

"Является, по сути, прямым призывом к украинским властям отменить разрешение на выезд мужчинам от 18 до 22 лет, который был введен в прошлом году по инициативе Зеленского", — говорится в публикации.
Заседание Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Западе забили тревогу из-за случившегося на переговорах по Украине
09:07
Издание отмечает, что пока неизвестно, пойдет ли глава киевского режима на такой шаг. Однако, призывы отменить разрешение на выезд молодым мужчинам регулярно звучат как извне, так и внутри страны, добавляется в материале.

ВСУ находятся в состоянии острой нехватки личного состава, а жесткие действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых мужчин насильно увозят в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу.

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФридрих МерцЕвросоюз
 
 
