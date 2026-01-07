Мерц выдвинул новое требование Зеленскому

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Его цитирует N-tv.



Он потребовал обеспечить, чтобы молодые украинские граждане проходили военную службу в своей стране.