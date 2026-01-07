Рейтинг@Mail.ru
Мерц выдвинул новое требование Зеленскому
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 07.01.2026 (обновлено: 10:47 07.01.2026)
Мерц выдвинул новое требование Зеленскому
Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Его цитирует N-tv. Он потребовал обеспечить, чтобы... РИА Новости, 07.01.2026
Мерц выдвинул новое требование Зеленскому

Канцлер ФРГ Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Его цитирует N-tv.

Он потребовал обеспечить, чтобы молодые украинские граждане проходили военную службу в своей стране.
"Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию", — сказал Мерц.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Специальная военная операция на Украине
 
 
