На Западе забили тревогу из-за случившегося на переговорах по Украине

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Встреча "коалиции желающих" в Париже обернулась историческим фиаско, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Они назвали саммит успешным, но на самом деле это полный провал, потому что он не учитывает первопричины этого конфликта. Европа продолжает придерживаться своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть время для перевооружения, хочет оказать давление и ввести санкции против России", — говорится в публикации.
Политик назвал Европу главным препятствием к миру.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
