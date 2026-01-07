Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за случившегося на переговорах по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 07.01.2026
На Западе забили тревогу из-за случившегося на переговорах по Украине
Встреча "коалиции желающих" в Париже обернулась историческим фиаско, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Они назвали саммит...
На Западе забили тревогу из-за случившегося на переговорах по Украине

Мема назвал встречу "коалиции желающих" в Париже историческим фиаско

© AP Photo / Yoan ValatЗаседание Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже
Заседание Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Встреча "коалиции желающих" в Париже обернулась историческим фиаско, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Они назвали саммит успешным, но на самом деле это полный провал, потому что он не учитывает первопричины этого конфликта. Европа продолжает придерживаться своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть время для перевооружения, хочет оказать давление и ввести санкции против России", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Мерц выдвинул новое требование Зеленскому
08:37
Политик назвал Европу главным препятствием к миру.

Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
