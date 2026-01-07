Рейтинг@Mail.ru
Медведчук назвал парижские договоренности приближением Третьей мировой - РИА Новости, 07.01.2026
15:57 07.01.2026
Медведчук назвал парижские договоренности приближением Третьей мировой
Медведчук назвал парижские договоренности приближением Третьей мировой - РИА Новости, 07.01.2026
Медведчук назвал парижские договоренности приближением Третьей мировой
Согласованный на встрече так называемой коалиции желающих в Париже документ о поддержке Украины приблизил мир к Третьей мировой войне, считает экс-лидер... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
украина
париж
европа
кир стармер
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
в мире, украина, париж, европа, кир стармер, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Париж, Европа, Кир Стармер, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук назвал парижские договоренности приближением Третьей мировой

Медведчук: парижские договоренности по Украине приблизили мир к Третьей мировой

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Согласованный на встрече так называемой коалиции желающих в Париже документ о поддержке Украины приблизил мир к Третьей мировой войне, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Коалиция желающих договорилась о продолжении военной поддержки Украины
6 января, 22:43
"Парижское соглашение продвинуло мир к Третьей мировой войне. При изучении ведущих европейских СМИ у психически здорового человека обязательно возникнет вопрос: почему Зеленский при его умственной ограниченности, откровенном хамстве, болезненных амбициях и череде масштабных коррупционных скандалов продолжает быть востребованным в Европе? И ответ напрашивается неутешительный, но однозначный: большинство европейских политических лидеров такие же клоуны, как и он, и ведут Европу к непоправимой катастрофе, к миллионам человеческих жертв и уничтожению их государств", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву
6 января, 21:48
 
В миреУкраинаПарижЕвропаКир СтармерВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
