МИД Швейцарии прокомментировал захват Мадуро

ЖЕНЕВА, 7 янв – РИА Новости. Захват американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро нарушает международное право, суверенитет Венесуэлы и личный иммунитет Мадуро, заявил в среду МИД Швейцарии.
"Захват Николаса Мадуро противоречит международному праву. В частности, он представляет собой нарушение суверенитета Венесуэлы и личного иммунитета Николаса Мадуро", - говорится в заявлении МИД конфедерации.
Там отметили, что Швейцария "с обеспокоенностью следит за ситуацией", "призывает к деэскалации и сдержанности, а также к уважению международного права".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Пятого января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.