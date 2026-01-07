МИД Швейцарии прокомментировал захват Мадуро

Рейтинг@Mail.ru
18:35 07.01.2026 (обновлено: 18:41 07.01.2026)
Захват американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро нарушает международное право, суверенитет Венесуэлы и личный иммунитет Мадуро, заявил в среду РИА Новости, 07.01.2026
сша, венесуэла, швейцария, в мире, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
США, Венесуэла, Швейцария, В мире, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
МИД Швейцарии: захват Мадуро нарушает международное право, суверенитет Венесуэлы

ЖЕНЕВА, 7 янв – РИА Новости. Захват американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро нарушает международное право, суверенитет Венесуэлы и личный иммунитет Мадуро, заявил в среду МИД Швейцарии.
"Захват Николаса Мадуро противоречит международному праву. В частности, он представляет собой нарушение суверенитета Венесуэлы и личного иммунитета Николаса Мадуро", - говорится в заявлении МИД конфедерации.
Берн - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Ничто не оправдывало нападение США на Венесуэлу, заявил МИД Швейцарии
Вчера, 18:37
Там отметили, что Швейцария "с обеспокоенностью следит за ситуацией", "призывает к деэскалации и сдержанности, а также к уважению международного права".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Пятого января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
США нарушили международное право в Венесуэле, заявил Франкен
Вчера, 16:54
США нарушили международное право в Венесуэле, заявил Франкен
Вчера, 16:54
 
СШАВенесуэлаШвейцарияВ миреНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
