https://ria.ru/20260107/maduro-2066702953.html
Адвокат Мадуро получил премию "Звезда судебных разбирательств"
Адвокат Мадуро получил премию "Звезда судебных разбирательств" - РИА Новости, 07.01.2026
Адвокат Мадуро получил премию "Звезда судебных разбирательств"
Адвокат похищенного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак является обладателем премии "Звезда судебных разбирательств",... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T08:25:00+03:00
2026-01-07T08:25:00+03:00
2026-01-07T08:26:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
венесуэла
сша
николас мадуро
джорджтаунский университет
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066223599_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_3a394747f7da3c1329759885f6774612.jpg
https://ria.ru/20260106/maduro-2066637648.html
https://ria.ru/20260106/ssha-2066653822.html
вашингтон (штат)
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066223599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3747c97c643d9c346f45c05f9525b881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), венесуэла, сша, николас мадуро, джорджтаунский университет, удары сша по венесуэле
В мире, Вашингтон (штат), Венесуэла, США, Николас Мадуро, Джорджтаунский университет, Удары США по Венесуэле
Адвокат Мадуро получил премию "Звезда судебных разбирательств"
РИА Новости: адвокат Мадуро получил премию "Звезда судебных разбирательств"
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Адвокат похищенного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак является обладателем премии "Звезда судебных разбирательств", выяснило РИА Новости, изучив его биографию.
В октябре 2025 года международная организация Benchmark Litigation, которая объединяет юридические фирмы и адвокатов, присудила Поллаку премию "Звезда судебных разбирательств", а также "Звезда национальной практики". Обе награды присуждены на 2026 год, следует из его биографии на сайте адвокатского бюро.
Нынешний защитник венесуэльского лидера Николаса Мадуро
ранее представлял интересы бывшего руководителя энергетической корпорации Enron, с которого благодаря усилиям Поллака были сняты обвинения в масштабном мошенничестве.
Поллак также сыграл ключевую роль в оправдании Мартина Танклеффа, который был ошибочно осужден за убийство своих родителей в подростковом возрасте и провёл за решёткой 17 лет. После снятия обвинений Поллак был удостоен наград от организаций, занимающихся защитой невиновно осуждённых. Поллак также помог Танклеффу получить более 13 миллионов долларов компенсации в рамках гражданского иска.
Юридическая фирма Harris St. Laurent & Wechsler в Вашингтоне
, в которой работает адвокат, характеризует Поллака как одного из ведущих судебных адвокатов уголовной практики в США
.
Он является членом Американской коллегии адвокатов по судебным процессам, членом Американской коллегии адвокатов по уголовным делам и бывшим президентом Национальной ассоциации адвокатов по уголовным делам, согласно информации юридической фирмы.
Поллак с отличием окончил Индианский университет в 1986 году и юридический факультет Джорджтаунского университета
в 1991 году. В настоящее время Поллак ведёт курс "Анатомия федерального уголовного процесса" в юридическом центре Джорджтаунского университета в Вашингтоне.