Адвокат Мадуро получил премию "Звезда судебных разбирательств"

В октябре 2025 года международная организация Benchmark Litigation, которая объединяет юридические фирмы и адвокатов, присудила Поллаку премию "Звезда судебных разбирательств", а также "Звезда национальной практики". Обе награды присуждены на 2026 год, следует из его биографии на сайте адвокатского бюро.

Поллак также сыграл ключевую роль в оправдании Мартина Танклеффа, который был ошибочно осужден за убийство своих родителей в подростковом возрасте и провёл за решёткой 17 лет. После снятия обвинений Поллак был удостоен наград от организаций, занимающихся защитой невиновно осуждённых. Поллак также помог Танклеффу получить более 13 миллионов долларов компенсации в рамках гражданского иска.