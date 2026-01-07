Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Мадуро получил премию "Звезда судебных разбирательств"
08:25 07.01.2026
Адвокат Мадуро получил премию "Звезда судебных разбирательств"
Адвокат Мадуро получил премию "Звезда судебных разбирательств" - РИА Новости, 07.01.2026
Адвокат Мадуро получил премию "Звезда судебных разбирательств"
Адвокат похищенного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак является обладателем премии "Звезда судебных разбирательств",... РИА Новости, 07.01.2026
в мире, вашингтон (штат), венесуэла, сша, николас мадуро, джорджтаунский университет, удары сша по венесуэле
В мире, Вашингтон (штат), Венесуэла, США, Николас Мадуро, Джорджтаунский университет, Удары США по Венесуэле
Адвокат Мадуро получил премию "Звезда судебных разбирательств"

РИА Новости: адвокат Мадуро получил премию "Звезда судебных разбирательств"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© REUTERS / HANDOUT
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Адвокат похищенного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак является обладателем премии "Звезда судебных разбирательств", выяснило РИА Новости, изучив его биографию.
В октябре 2025 года международная организация Benchmark Litigation, которая объединяет юридические фирмы и адвокатов, присудила Поллаку премию "Звезда судебных разбирательств", а также "Звезда национальной практики". Обе награды присуждены на 2026 год, следует из его биографии на сайте адвокатского бюро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Назван адвокат, представляющий интересы жены Мадуро
Вчера, 17:27
Нынешний защитник венесуэльского лидера Николаса Мадуро ранее представлял интересы бывшего руководителя энергетической корпорации Enron, с которого благодаря усилиям Поллака были сняты обвинения в масштабном мошенничестве.
Поллак также сыграл ключевую роль в оправдании Мартина Танклеффа, который был ошибочно осужден за убийство своих родителей в подростковом возрасте и провёл за решёткой 17 лет. После снятия обвинений Поллак был удостоен наград от организаций, занимающихся защитой невиновно осуждённых. Поллак также помог Танклеффу получить более 13 миллионов долларов компенсации в рамках гражданского иска.
Юридическая фирма Harris St. Laurent & Wechsler в Вашингтоне, в которой работает адвокат, характеризует Поллака как одного из ведущих судебных адвокатов уголовной практики в США.
Он является членом Американской коллегии адвокатов по судебным процессам, членом Американской коллегии адвокатов по уголовным делам и бывшим президентом Национальной ассоциации адвокатов по уголовным делам, согласно информации юридической фирмы.
Поллак с отличием окончил Индианский университет в 1986 году и юридический факультет Джорджтаунского университета в 1991 году. В настоящее время Поллак ведёт курс "Анатомия федерального уголовного процесса" в юридическом центре Джорджтаунского университета в Вашингтоне.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
США не хватает юрисдикции в ситуации с Мадуро, заявил генпрокурор Венесуэлы
Вчера, 19:26
 
