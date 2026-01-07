Во Львове часть больниц и транспорт отключили от электроснабжения

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Часть больниц и весь электротранспорт отключены от электроснабжения во Львове на западе Украины с этой ночи, сообщил мэр города Андрей Садовой.
"С этой ночи во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий. То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!" - написал Садовой в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пытается связаться с кабмином, чтобы "исправить эту ошибку".
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
В последнее время на Украине ежедневно применяются графики отключения света из-за проблем в энергосистеме страны. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Украинские власти заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах, характеризуя ситуацию как очень сложную.
На Украине считают, что блэкаут продлится до конца зимы
2 января, 20:02