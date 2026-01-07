Рейтинг@Mail.ru
Во Львове часть больниц и транспорт отключили от электроснабжения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 07.01.2026 (обновлено: 09:11 07.01.2026)
Во Львове часть больниц и транспорт отключили от электроснабжения
Во Львове часть больниц и транспорт отключили от электроснабжения - РИА Новости, 07.01.2026
Во Львове часть больниц и транспорт отключили от электроснабжения
Часть больниц и весь электротранспорт отключены от электроснабжения во Львове на западе Украины с этой ночи, сообщил мэр города Андрей Садовой. РИА Новости, 07.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львов
андрей садовой
в мире, украина, львов, андрей садовой
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львов, Андрей Садовой
Во Львове часть больниц и транспорт отключили от электроснабжения

Во Львове часть больниц и коммунальный транспорт отключили от электроснабжения

Линии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Часть больниц и весь электротранспорт отключены от электроснабжения во Львове на западе Украины с этой ночи, сообщил мэр города Андрей Садовой.
"С этой ночи во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий. То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!" - написал Садовой в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пытается связаться с кабмином, чтобы "исправить эту ошибку".
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
В последнее время на Украине ежедневно применяются графики отключения света из-за проблем в энергосистеме страны. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Украинские власти заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах, характеризуя ситуацию как очень сложную.
Отключение электроэнергии в Полтаве, Украина - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
На Украине считают, что блэкаут продлится до конца зимы
2 января, 20:02
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
