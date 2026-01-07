Лукашенко считает, что у Белоруссии нет врагов

МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что врагов у республики нет, а видеть потенциальных противников поможет чтимая в стране икона Божией Матери "Минская".
Копию иконы белорусский лидер передал в дар храму в Минском районе, который посетил в православное Рождество.
"Ну, врагов у нас, будем считать, нет. А вот, не дай бог, потенциальных каких-то наших противников мы должны видеть. И наша икона, возможно, нам поможет в этом", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Президент отметил, что эта икона является главной святыней Белоруссии, помогает в нахождении верного пути, обретении ясности принятия правильных решений в запутанных обстоятельствах.
"Много-много раз я обращал ваше внимание на то, что мир сегодня очень сложный. Запутан до невозможности. Может, наша главная святыня и поможет нам в этом темном, запутанном, непонятном мире обрести какой-то правильный путь", - сказал Лукашенко.
Икона Божией Матери "Минская" была обретена в 1500 году на водах протекающей через белорусскую столицу реки Свислочь и с тех пор постоянно находится в Минске. Она особо почитается верующими, которые смогли сберечь образ и во время гонений на православие со стороны советской власти, и в годы Великой Отечественной войны. С 1945 года икона находится в Свято-Духовом кафедральном соборе.
