Лукашенко считает, что у Белоруссии нет врагов

"Много-много раз я обращал ваше внимание на то, что мир сегодня очень сложный. Запутан до невозможности. Может, наша главная святыня и поможет нам в этом темном, запутанном, непонятном мире обрести какой-то правильный путь", - сказал Лукашенко.