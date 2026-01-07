https://ria.ru/20260107/lukashenko-2066737816.html
Лукашенко рассказал, из чего складывается защита Родины
Лукашенко рассказал, из чего складывается защита Родины
Лукашенко рассказал, из чего складывается защита Родины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что для защиты Родины каждый должен защищать святыни своей жизни - детей и семью. РИА Новости, 07.01.2026
белоруссия
александр лукашенко
в мире
Лукашенко: для защиты Родины каждый должен защищать святыни своей жизни
МИНСК, 7 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает
, что для защиты Родины каждый должен защищать святыни своей жизни - детей и семью.
"Знаете, я вам скажу просто, недавно об этом подумал: за Родину у нас есть, кому бороться и идти впереди. Вы, пожалуйста, подумайте о своей семье, своих детях, о своих любимых. И помните, что в любой сложной обстановке вы должны защитить именно эти святыни в вашей жизни. А из всего этого сложится защита нашей Родины", - приводит слова Лукашенко
агентство Белта.
Белорусский лидер отметил, что новогодние и рождественские праздники были добрыми и прошли под мирным небом.
"Кто-то, может быть, и не отдыхал. Вы знаете, что ни мне, ни военным в это время отдыха никакого быть не может, когда отдыхают наши люди, когда они расслаблены, больше думают о себе и семье. Людям в погонах, да и мне как главнокомандующему, в это время не до отдыха. Но ничего страшного, это мы все выдержим. А миллионам и миллионам белорусов надо приниматься за работу", - сказал Лукашенко.