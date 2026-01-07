Лукашенко рассказал, из чего складывается защита Родины

"Кто-то, может быть, и не отдыхал. Вы знаете, что ни мне, ни военным в это время отдыха никакого быть не может, когда отдыхают наши люди, когда они расслаблены, больше думают о себе и семье. Людям в погонах, да и мне как главнокомандующему, в это время не до отдыха. Но ничего страшного, это мы все выдержим. А миллионам и миллионам белорусов надо приниматься за работу", - сказал Лукашенко.