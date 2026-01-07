Лукашенко рассказал, о чем просил Господа

МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал прихожанам храма, как Господь услышал его просьбу о морозной и снежной зиме.

В Рождество белорусский лидер посетил храм в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница" в деревне Околица Минского района.

"Ну мы же так хотели, и я в том числе Господа просил, чтобы был морозец и снег выпал. Слушайте, ну так и получилось. Даже с запасом. Поэтому я рад, что у нас снежная наконец зима", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.

Президент отметил, что нынешняя зима, все же, не такая, как бывали зимы в его детство.

"Нас не видно было из-за сугроба, особенно в деревне. Но, тем не менее, настоящая зима. Пусть и жизнь у вас будет настоящей", - сказал Лукашенко.

Перед посещением храма президент Белоруссии получил доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, основной темой которого стала ситуация в регионе в связи с обильными снегопадами и надвигающимся циклоном.