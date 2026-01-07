Лукашенко посетил храм иконы Божией Матери в деревне Околица

МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил , что нашел дорогу к храму.

В Рождество белорусский лидер посетил храм в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница" в деревне Околица Минского района.

"Я знаю теперь, куда прийти. Дорогу к храму я нашел", - сказал Лукашенко во время посещения церкви патриаршему экзарху всея Белоруссии митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину. Слова главы государства приводит близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".

Во время посещения церкви президент заявил, что священнослужители внесли большой вклад в поддержание мира в Белоруссии.