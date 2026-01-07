https://ria.ru/20260107/lukashenko-2066731278.html
Лукашенко посетил храм иконы Божией Матери в деревне Околица
Лукашенко посетил храм иконы Божией Матери в деревне Околица - РИА Новости, 07.01.2026
Лукашенко посетил храм иконы Божией Матери в деревне Околица
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нашел дорогу к храму. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T12:25:00+03:00
2026-01-07T12:25:00+03:00
2026-01-07T12:25:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
https://ria.ru/20260107/rozhdestvo-2066699465.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко посетил храм иконы Божией Матери в деревне Околица
Лукашенко посетил храм в честь иконы Божией Матери в деревне Околица
МИНСК, 7 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что нашел дорогу к храму.
В Рождество белорусский лидер посетил храм в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница" в деревне Околица Минского района.
"Я знаю теперь, куда прийти. Дорогу к храму я нашел", - сказал Лукашенко во время посещения церкви патриаршему экзарху всея Белоруссии митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину. Слова главы государства приводит близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".
Во время посещения церкви президент заявил, что священнослужители внесли большой вклад в поддержание мира в Белоруссии.
Церковь в Околице была заложена в 2017 году. Ее облик определяют черты древнерусского зодчества. В интерьере храма представлены рельефы на тему двунадесятых праздников, особенностью которых является то, что они выполнены в камне с отказом от золота и избыточных рамок.