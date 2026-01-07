Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко посетил храм иконы Божией Матери в деревне Околица - РИА Новости, 07.01.2026
12:25 07.01.2026
Лукашенко посетил храм иконы Божией Матери в деревне Околица
Лукашенко посетил храм иконы Божией Матери в деревне Околица
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нашел дорогу к храму. РИА Новости, 07.01.2026
МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нашел дорогу к храму.
В Рождество белорусский лидер посетил храм в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница" в деревне Околица Минского района.
"Я знаю теперь, куда прийти. Дорогу к храму я нашел", - сказал Лукашенко во время посещения церкви патриаршему экзарху всея Белоруссии митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину. Слова главы государства приводит близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".
Во время посещения церкви президент заявил, что священнослужители внесли большой вклад в поддержание мира в Белоруссии.
Церковь в Околице была заложена в 2017 году. Ее облик определяют черты древнерусского зодчества. В интерьере храма представлены рельефы на тему двунадесятых праздников, особенностью которых является то, что они выполнены в камне с отказом от золота и избыточных рамок.
