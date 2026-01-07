https://ria.ru/20260107/livan-2066742336.html
В Ливане оценили перспективы дальнейшего присутствия миротворцев
В Ливане оценили перспективы дальнейшего присутствия миротворцев - РИА Новости, 07.01.2026
В Ливане оценили перспективы дальнейшего присутствия миротворцев
Ливанские власти положительно рассматривают перспективу дальнейшего присутствия иностранных миротворческих сил на юге страны после вывода временных сил ООН...
В Ливане оценили перспективы дальнейшего присутствия миротворцев
Президент Аун: Ливан приветствует дальнейшее присутствие миротворцев
БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Ливанские власти положительно рассматривают перспективу дальнейшего присутствия иностранных миротворческих сил на юге страны после вывода временных сил ООН (UNIFIL), заявил президент Ливана Джозеф Аун на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жаном-Пьером Лакруа.
"Ливан приветствует любую страну, желающую сохранить свое военное присутствие на юге после вывода UNIFIL в конце 2027 года", - цитирует слова Ауна пресс-служба президента.
Ливанский лидер пояснил, что это возможно после согласования рамок, в которых эти силы будут действовать для оказания помощи ливанской армии, численность которой в ближайшие недели будет увеличена.
В конце августа СБ ООН
продлил мандат UNIFIL до 31 декабря 2026 года, после чего, согласно официальному заявлению ливанского правительства, в течение одного года начнется постепенный вывод миссии. Также резолюция поручает генеральному секретарю рассмотреть варианты будущего выполнения резолюции 1701 СБ ООН после вывода UNIFIL, включая возможные формы содействия в вопросах безопасности и мониторинга "голубой линии".
Временные силы ООН в Ливане
были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета безопасности ООН №425 и №426. На сегодняшний день численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек - это военнослужащие из 48 стран.