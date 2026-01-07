В Ливане оценили перспективы дальнейшего присутствия миротворцев

На месте израильского авиаудара по жилому дому в южном пригороде Бейрута. Архивное фото

БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Ливанские власти положительно рассматривают перспективу дальнейшего присутствия иностранных миротворческих сил на юге страны после вывода временных сил ООН (UNIFIL), заявил президент Ливана Джозеф Аун на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жаном-Пьером Лакруа.

"Ливан приветствует любую страну, желающую сохранить свое военное присутствие на юге после вывода UNIFIL в конце 2027 года", - цитирует слова Ауна пресс-служба президента.

Ливанский лидер пояснил, что это возможно после согласования рамок, в которых эти силы будут действовать для оказания помощи ливанской армии, численность которой в ближайшие недели будет увеличена.

В конце августа СБ ООН продлил мандат UNIFIL до 31 декабря 2026 года, после чего, согласно официальному заявлению ливанского правительства, в течение одного года начнется постепенный вывод миссии. Также резолюция поручает генеральному секретарю рассмотреть варианты будущего выполнения резолюции 1701 СБ ООН после вывода UNIFIL, включая возможные формы содействия в вопросах безопасности и мониторинга "голубой линии".