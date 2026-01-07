https://ria.ru/20260107/lipetsk-2066740223.html
Под Липецком не выявили превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе
Под Липецком не выявили превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе - РИА Новости, 07.01.2026
Под Липецком не выявили превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе
Превышения вредных веществ в воздухе в Усманском округе Липецкой области, где тушат пожар на нефтебазе, не выявлено, сообщил глава округа Владимир Мазо. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T13:37:00+03:00
2026-01-07T13:37:00+03:00
2026-01-07T13:37:00+03:00
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
https://ria.ru/20250416/lipetsk-2011678876.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
Под Липецком не выявили превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе
В Липецкой области не выявили превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе