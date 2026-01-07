Рейтинг@Mail.ru
07.01.2026
13:37 07.01.2026
Под Липецком не выявили превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе
Превышения вредных веществ в воздухе в Усманском округе Липецкой области, где тушат пожар на нефтебазе, не выявлено, сообщил глава округа Владимир Мазо.
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
https://ria.ru/20250416/lipetsk-2011678876.html
липецкая область
Новости
ru-RU
происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
Под Липецком не выявили превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе

В Липецкой области не выявили превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе

ВОРОНЕЖ, 7 янв - РИА Новости. Превышения вредных веществ в воздухе в Усманском округе Липецкой области, где тушат пожар на нефтебазе, не выявлено, сообщил глава округа Владимир Мазо.
"Ликвидация возгорания на нефтебазе продолжается. Пострадавших нет. Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено", — сообщил Мазо в своём Telegram-канале.
Во вторник губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что после падения украинского БПЛА произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. Обошлось без жертв и пострадавших. Позже глава Усманского округа Владимир Мазо уточнил, что возгорание произошло на нефтебазе.
Пожар в районе СНТ Ромашкино в Липецкой области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Липецкой области произошел пожар в СНТ
16 апреля 2025, 20:26
 
Происшествия Липецкая область Игорь Артамонов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
