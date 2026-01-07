США намерены отдать под суд экипаж "Маринеры", заявил Белый дом

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Экипаж захваченного танкера "Маринера" могут привлечь к уголовной ответственности в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"На судно был выдан судебный ордер на арест, а это значит, что экипаж теперь подлежит судебному преследованию за любые соответствующие нарушения федерального законодательства. И при необходимости их доставят в Соединенные Штаты для дальнейшего судебного преследования", — сказала она на брифинге.
На борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
ВМС США высадились на борт судна сегодня в 15:00 мск в Северной Атлантике, связь с ним была утеряна. Танкер получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
Европейское командование ВС США утверждает, что танкер задержали из-за якобы нарушения американских санкций. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру.
В Минтрансе России указали на то, что американские военные нарушили Конвенцию ООН по морскому праву, захватив "Маринеру" в открытом море. В МИД призвали Вашингтон не мешать возвращению россиян из состава экипажа на Родину, а также обеспечить гуманное и достойное обращение с ними.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что российский танкер находится в международных водах Северной Атлантики в полном соответствии с нормами международного морского права. Там также отметили немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к судну.