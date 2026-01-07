Рейтинг@Mail.ru
22:57 07.01.2026
США смягчили санкции против Венесуэлы, ради доступа нефти, заявила Левитт
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
каролин левитт
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), каролин левитт, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле, силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Каролин Левитт, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле, Силия Флорес
© AP Photo / Evan Vucci Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила в среду, что США решили смягчить санкции против Венесуэлы для обеспечения доступа венесуэльской нефти на мировые рынки.
В среду американское минэнерго сообщило, что США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для подготовки тяжелой нефти к транспортировке, а также ввоз в латиноамериканскую страну некоторого оборудования, необходимого для производства нефти. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что венесуэльская нефть, выводимая на открытый рынок в рамках американской программы, будет продаваться по рыночным ценам, без скидок.
"США выборочно снимают санкции, чтобы обеспечить транспортировку и продажу венесуэльской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки", - сказала Левитт в ходе брифинга.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
