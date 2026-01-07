https://ria.ru/20260107/levitt-2066773052.html
Пресс-секретарь Белого дома рассказала, чему будет посвящен ее брифинг
Пресс-секретарь Белого дома рассказала, чему будет посвящен ее брифинг - РИА Новости, 07.01.2026
Пресс-секретарь Белого дома рассказала, чему будет посвящен ее брифинг
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что ее брифинг, который состоится позднее в среду, будет посвящен теме здравоохранения. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T17:23:00+03:00
2026-01-07T17:23:00+03:00
2026-01-07T17:23:00+03:00
в мире
сша
каролин левитт
сша
Новости
ru-RU
в мире, сша, каролин левитт
В мире, США, Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома рассказала, чему будет посвящен ее брифинг
Пресс-секретарь Белого дома Левитт проведет брифинг по вопросам здравоохранения