Политики, устраивающие антироссийскую истерику, обречены, заявил Лавров - РИА Новости, 07.01.2026
10:59 07.01.2026 (обновлено: 11:22 07.01.2026)
Политики, устраивающие антироссийскую истерику, обречены, заявил Лавров
Европейские политики обречены, поскольку не верят в собственные стратегии, заявил глава МИД Сергей Лавров.
россия
европа
украина
сергей лавров
владимир путин
в мире
россия
европа
украина
россия, европа, украина, сергей лавров, владимир путин, в мире
Россия, Европа, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Европейские политики обречены, поскольку не верят в собственные стратегии, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Наши коллеги по ту сторону баррикад, прежде всего в Европе, которые истерику антироссийскую устраивают, требуют постоянно своровать наши деньги, ограбить нас, как президент (Владимир Путин. — Прим ред.) квалифицировал эти их намерения, и поддерживать Украину, лишь бы она продолжала воевать с Россией, — они не верят в то, что это реализуемые стратегии. И отсутствие веры в то, чем они занимаются, уже их обрекает", — рассказал он девочке Евангелине, чье желание исполнил в рамках акции "Елка желаний".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Лавров назвал лидеров ЕС невоспитанными
19 декабря 2025, 16:06
По его словам, сейчас Россия развивает отношения со странами мирового большинства — это Азия, Африка, Латинская Америка. В итоге именно Запад изолирует себя от остального мира.
Министр назвал главной задачей дипломатии внешнее сопровождение усилий, которые страна предпринимает для решения внутренних задач — обеспечение безопасности, благополучия граждан и роста их благосостояния.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Лавров назвал главную цель Европы в конфликте на Украине
30 декабря 2025, 16:12
"Профессия дипломата — хорошая. Я всем рекомендую к ней присмотреться молодым людям и девушкам", — подчеркнул Лавров.
Глава МИД исполнил новогоднюю мечту тринадцатилетней Евангелины из Подмосковья в рамках акции "Елка желаний". Она встретилась с ним и даже смогла записать интервью, задав вопросы про карьеру, хобби и изучение иностранных языков.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. За это время исполнили уже более 320 тысяч желаний. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Путин поговорил по телефону с мальчиком из Подмосковья, мечту которого исполнил - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин исполнил новогоднее желание мальчика из Подмосковья
5 января, 16:41
 
Россия Европа Украина Сергей Лавров Владимир Путин В мире
 
 
