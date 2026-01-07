«

"Наши коллеги по ту сторону баррикад, прежде всего в Европе, которые истерику антироссийскую устраивают, требуют постоянно своровать наши деньги, ограбить нас, как президент (Владимир Путин. — Прим ред.) квалифицировал эти их намерения, и поддерживать Украину, лишь бы она продолжала воевать с Россией, — они не верят в то, что это реализуемые стратегии. И отсутствие веры в то, чем они занимаются, уже их обрекает", — рассказал он девочке Евангелине, чье желание исполнил в рамках акции "Елка желаний".