Лавров исполнил новогодние мечты детей в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил новогодние мечты детей из Москвы о глобусе и школьном рюкзаке, а также мечту девочки из Подмосковья о встрече с министром.