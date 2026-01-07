Названы угрозы, которые таят курорты Ближнего Востока для россиян

КАИР/ДУБАЙ/СТАМБУЛ/ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Морские курорты Ближнего Востока, на которых так любят отдыхать туристы из России, необычайно богаты фауной. РИА Новости собрало материал о морской живности, которая потенциально может представлять опасность для отдыхающих.

ЕГИПЕТ

Воды египетских курортов, где массово празднуют Новый год российские туристы, полны морской фауны, которая порой таит смертельную опасность и требует особой осторожности и знаний.

Ученые насчитывают в Красном море более 40 видов акул. Многие из них не представляют угрозы для человека и не подплывают близко к берегу. В тройку самых опасных акул входят тигровая, большая белая и акула-мако. В июне 2023 года жертвой нападения первой стал 23-летний россиянин, инцидент произошел неподалеку от одного из общественных пляжей Хургады . Хотя нападения акул на красноморском побережье Египта – явление редкое, местные власти, тем не менее, рекомендуют туристам не носить яркие вещи во время плавания, не кормить рыбу и не выбрасывать в море пищу, органические вещества и различные отходы.

Среди других небезопасных для человека представителей фауны Красного моря – мурена. Эта рыба, длина которой может достигать трех метров, отличается острыми зубами и змееподобным телом. Укус мурены может представлять серьезную опасность для человека из-за токсинов, содержащихся в ее слизи. Рыба-хирург, имеющая острые шипы у хвоста, считается безобидной, но может атаковать человека, если почувствует угрозу, и оставить глубокий порез.

Бородавчатка (рыба-камень), питающаяся мелкой рыбой, обитает у коралловых рифов. Она прекрасно маскируется под камень на дне и сливается с водорослями. Ее отличительная особенность – спинные шипы, содержащие смертельно опасный яд. Острые шипы имеют и крылатки (рыбы-зебры). Они в целом спокойно реагируют на человека, но в случае появления чувства угрозы склонны к резким действиям.

Скаты тоже неагрессивны, но человек должен избегать соприкосновения с ними, в противном случае он может получить серьезную рану из-за шипов. Помимо обычных скатов в Красном море также водятся электрические, которые способны производить разряд.

ОАЭ

"В ОАЭ очень спокойная фауна. Акулы в ОАЭ не кусают вообще. Случаев не было до сих пор. Заразные комары также очень редко встречаются в ОАЭ. Змеи есть только в пустыне, и то, в дикой пустыне, не в туристических местах, поэтому их укусы тоже маловероятны. Основные проблемы у туристов - это наступить на ежа или поцарапаться о коралл, о серьезных случаях мы не слышали", - заявил РИА Новости представитель Dubai Relax Tours Дмитрий Калашников.

По его мнению, самая главная опасность для туристов в ОАЭ - это сами туристы. Он подчеркнул, что даже летом, в жаркий сезон, для них созданы все удобства - прекрасный сервис, кондиционеры, бассейны с охлаждаемой водой, холодные полотенца, дополнительное питье.

"Однако наши туристы норовят купаться в море летом, а его температура горячее температуры тела. На улице +55, в море +38. Если туристы боятся сгореть, я так скажу - они не успеют сгореть, скорее, упадут в обморок от теплового удара. Никаких других опасностей типа лихорадки, опасных животных или воришек здесь нет, это абсолютно безопасная страна, бояться можно только за свой разум", - отметил Калашников.

"В Дубае очень стерильно. Если мы делаем кемпинг в пустыне, то всегда обрабатываем его периметр так, чтобы обезопасить туристов от змей или насекомых. Солнце в Дубае жаркое, необходимо соблюдать питьевой режим. Что касается летнего сезона, то из-за высоких температур никаких насекомых летом здесь не встретить", - рассказал Рустам Шукуров, представитель Dubai Tours.

ТУРЦИЯ

Пляжи Турции относительно безопасны для отдыхающих. В Черном море туристам могут угрожать укусами разве что медузы, а в более популярном и теплом Средиземном море – черепахи. Так, за прошедшее лето черепахи вида caretta caretta укусили как минимум четырех отдыхающих, в том числе ребенка. Как правило, черепахи охраняемого законом в Турции вида caretta caretta не нападают на людей, но могут проявлять агрессию в период кладки яиц.

Мерсине, Адане и С мая по сентябрь в Турции действует запрет на ночные плавания на 21 пляже Турции, девять из них - в провинции Анталья , остальные - в Мугле Хатае . На этих пляжах внесенные в Красную книгу черепахи-логгерхеды (caretta caretta) откладывают яйца в песок по ночам, а с июля из яиц начинают вылупляться черепашата, которые пытаются добраться до воды, но удается это единицам. Штраф в 2025 году для нарушителей запрета установлен в размере более 557 тысяч лир (почти 14 тысяч долларов).

Акул в этом году видели у берега в Анталье и на курорте Датча провинции Мугла, однако обошлось без жертв. Профессор Дениз Аяс сообщил СМИ, что у берегов Турции обитают как минимум восемь видов крупных акул, при этом за последние годы был ряд случаев нападений на людей, но не смертельных. Последние сообщения о гибели людей в результате нападения акул в Турции относятся к 60-м годам 20 века.

ИЗРАИЛЬ

В 2025 году у средиземноморского побережья Израиля неоднократно замечали акул. В ряде случаев отдыхающие подплывали к морским хищникам и играли с ними в воде. В апреле этого года произошёл трагический инцидент: акула напала на дайвера. Нападение завершилось гибелью человека, поисковые работы продолжались несколько дней. В октябре у побережья Израиля была замечена китовая акула - редкий для этих вод вид, не представляющий угрозы для человека.