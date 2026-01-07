Рейтинг@Mail.ru
Названы угрозы, которые таят курорты Ближнего Востока для россиян
10:54 07.01.2026
Названы угрозы, которые таят курорты Ближнего Востока для россиян
Названы угрозы, которые таят курорты Ближнего Востока для россиян - РИА Новости, 07.01.2026
Названы угрозы, которые таят курорты Ближнего Востока для россиян
Морские курорты Ближнего Востока, на которых так любят отдыхать туристы из России, необычайно богаты фауной. РИА Новости собрало материал о морской живности,... РИА Новости, 07.01.2026
Названы угрозы, которые таят курорты Ближнего Востока для россиян

РИА Новости: на курортах Ближнего Востока туристам грозит опасность акул

© РИА Новости / Ахмед Махмуд | Перейти в медиабанкТуристы во время отдыха на пляже Хургады
Туристы во время отдыха на пляже Хургады - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в медиабанк
Туристы во время отдыха на пляже Хургады. Архивное фото
КАИР/ДУБАЙ/СТАМБУЛ/ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Морские курорты Ближнего Востока, на которых так любят отдыхать туристы из России, необычайно богаты фауной. РИА Новости собрало материал о морской живности, которая потенциально может представлять опасность для отдыхающих.

ЕГИПЕТ

Воды египетских курортов, где массово празднуют Новый год российские туристы, полны морской фауны, которая порой таит смертельную опасность и требует особой осторожности и знаний.
Ученые насчитывают в Красном море более 40 видов акул. Многие из них не представляют угрозы для человека и не подплывают близко к берегу. В тройку самых опасных акул входят тигровая, большая белая и акула-мако. В июне 2023 года жертвой нападения первой стал 23-летний россиянин, инцидент произошел неподалеку от одного из общественных пляжей Хургады. Хотя нападения акул на красноморском побережье Египта – явление редкое, местные власти, тем не менее, рекомендуют туристам не носить яркие вещи во время плавания, не кормить рыбу и не выбрасывать в море пищу, органические вещества и различные отходы.
Среди других небезопасных для человека представителей фауны Красного моря – мурена. Эта рыба, длина которой может достигать трех метров, отличается острыми зубами и змееподобным телом. Укус мурены может представлять серьезную опасность для человека из-за токсинов, содержащихся в ее слизи. Рыба-хирург, имеющая острые шипы у хвоста, считается безобидной, но может атаковать человека, если почувствует угрозу, и оставить глубокий порез.
Акула - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Океанолог объяснил появление акул у египетских пляжей
16 сентября 2025, 16:47
Бородавчатка (рыба-камень), питающаяся мелкой рыбой, обитает у коралловых рифов. Она прекрасно маскируется под камень на дне и сливается с водорослями. Ее отличительная особенность – спинные шипы, содержащие смертельно опасный яд. Острые шипы имеют и крылатки (рыбы-зебры). Они в целом спокойно реагируют на человека, но в случае появления чувства угрозы склонны к резким действиям.
Скаты тоже неагрессивны, но человек должен избегать соприкосновения с ними, в противном случае он может получить серьезную рану из-за шипов. Помимо обычных скатов в Красном море также водятся электрические, которые способны производить разряд.

ОАЭ

"В ОАЭ очень спокойная фауна. Акулы в ОАЭ не кусают вообще. Случаев не было до сих пор. Заразные комары также очень редко встречаются в ОАЭ. Змеи есть только в пустыне, и то, в дикой пустыне, не в туристических местах, поэтому их укусы тоже маловероятны. Основные проблемы у туристов - это наступить на ежа или поцарапаться о коралл, о серьезных случаях мы не слышали", - заявил РИА Новости представитель Dubai Relax Tours Дмитрий Калашников.
По его мнению, самая главная опасность для туристов в ОАЭ - это сами туристы. Он подчеркнул, что даже летом, в жаркий сезон, для них созданы все удобства - прекрасный сервис, кондиционеры, бассейны с охлаждаемой водой, холодные полотенца, дополнительное питье.
"Однако наши туристы норовят купаться в море летом, а его температура горячее температуры тела. На улице +55, в море +38. Если туристы боятся сгореть, я так скажу - они не успеют сгореть, скорее, упадут в обморок от теплового удара. Никаких других опасностей типа лихорадки, опасных животных или воришек здесь нет, это абсолютно безопасная страна, бояться можно только за свой разум", - отметил Калашников.
Дубае очень стерильно. Если мы делаем кемпинг в пустыне, то всегда обрабатываем его периметр так, чтобы обезопасить туристов от змей или насекомых. Солнце в Дубае жаркое, необходимо соблюдать питьевой режим. Что касается летнего сезона, то из-за высоких температур никаких насекомых летом здесь не встретить", - рассказал Рустам Шукуров, представитель Dubai Tours.
Змея - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Ученые нашли новое противоядие от укусов змей
14 августа 2025, 07:00

ТУРЦИЯ

Пляжи Турции относительно безопасны для отдыхающих. В Черном море туристам могут угрожать укусами разве что медузы, а в более популярном и теплом Средиземном море – черепахи. Так, за прошедшее лето черепахи вида caretta caretta укусили как минимум четырех отдыхающих, в том числе ребенка. Как правило, черепахи охраняемого законом в Турции вида caretta caretta не нападают на людей, но могут проявлять агрессию в период кладки яиц.
С мая по сентябрь в Турции действует запрет на ночные плавания на 21 пляже Турции, девять из них - в провинции Анталья, остальные - в Мугле, Мерсине, Адане и Хатае. На этих пляжах внесенные в Красную книгу черепахи-логгерхеды (caretta caretta) откладывают яйца в песок по ночам, а с июля из яиц начинают вылупляться черепашата, которые пытаются добраться до воды, но удается это единицам. Штраф в 2025 году для нарушителей запрета установлен в размере более 557 тысяч лир (почти 14 тысяч долларов).
Вид на Дар-эс-Салам в Танзании - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
СМИ: в Танзании из-за употребления мяса черепахи умерли девять человек
10 марта 2024, 06:56
Акул в этом году видели у берега в Анталье и на курорте Датча провинции Мугла, однако обошлось без жертв. Профессор Дениз Аяс сообщил СМИ, что у берегов Турции обитают как минимум восемь видов крупных акул, при этом за последние годы был ряд случаев нападений на людей, но не смертельных. Последние сообщения о гибели людей в результате нападения акул в Турции относятся к 60-м годам 20 века.

ИЗРАИЛЬ

В 2025 году у средиземноморского побережья Израиля неоднократно замечали акул. В ряде случаев отдыхающие подплывали к морским хищникам и играли с ними в воде. В апреле этого года произошёл трагический инцидент: акула напала на дайвера. Нападение завершилось гибелью человека, поисковые работы продолжались несколько дней. В октябре у побережья Израиля была замечена китовая акула - редкий для этих вод вид, не представляющий угрозы для человека.
В летний период дополнительную опасность для купающихся представляют медузы. В июне–июле к берегам Израиля подходят крупные их скопления. Отдельные особи достигают до 40 сантиметров в диаметре, их яд опасен для человека. На пляжах в этот период размещаются предупреждения о небезопасном купании. В отдельных районах концентрация медуз настолько высока, что частицы их яда присутствуют в воде и вызывают жжение кожи даже без прямого контакта. Сезон медуз длится около полутора месяцев и существенно осложняет отдых на море.
Дайвер с белой акулой - РИА Новости, 1920, 26.11.2019
В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
26 ноября 2019, 04:05
 
ТурцияОАЭИзраильВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
