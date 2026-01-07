Рейтинг@Mail.ru
Общественники предложили увеличить штрафы за курение в общественных местах - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/kurenie-2066693414.html
Общественники предложили увеличить штрафы за курение в общественных местах
Общественники предложили увеличить штрафы за курение в общественных местах - РИА Новости, 07.01.2026
Общественники предложили увеличить штрафы за курение в общественных местах
Председатель российского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила увеличить штрафы за курение сигарет и вейпов в общественных... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T04:42:00+03:00
2026-01-07T04:42:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/82492/55/824925579_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_48b65ff9aed3a037e23322503c119309.jpg
https://ria.ru/20251127/shtraf-2057873118.html
https://ria.ru/20251119/poezda-2055889530.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/82492/55/824925579_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_a5dbd2b79d4e845f2dc0278bbff098bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Общественники предложили увеличить штрафы за курение в общественных местах

Лещинская предложила увеличить штрафы за курение в общественных местах

© Fotolia / oleshaКурение запрещено
Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Fotolia / olesha
Курение запрещено. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Председатель российского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила увеличить штрафы за курение сигарет и вейпов в общественных местах.
Обращение с соответствующим предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину есть в распоряжении РИА Новости.
Курение - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Госдуме рассказали, когда за курение в квартире могут оштрафовать
27 ноября 2025, 02:25
"От лица нашего движения и поддерживающих нас граждан, просим вас рассмотреть вопрос об усилении административной ответственности за курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в общественных местах", - сказано в документе.
Инициативой предлагается существенно увеличить размеры административных штрафов за курение, в том числе, на детских площадках, территориях образовательных и медицинских учреждений, спортивных объектах и зонах отдыха. Также предлагается расширить перечень общественных мест, где курение запрещено, за счет включения в него открытых территорий парков, скверов, набережных, а также прилегающих к ним зон, если они являются местами массового отдыха граждан.
По мнению общественников, также следует рассмотреть введение повышенной ответственности за повторное нарушение в течение года, а также усилить контроль за соблюдением антитабачного законодательства со стороны правоохранительных органов и Роспотребнадзора, особенно в местах массового скопления людей.
"К нам в движение поступил значительный объем обращений от родителей, гулявших с детьми в парках, на набережных, у ледовых городков и в других общественных местах. Суть жалоб едина: повсеместное курение, в том числе электронных сигарет и вейпов, в непосредственной близости от детских площадок, зон отдыха и просто на прогулочных аллеях делает невозможным пребывание на свежем воздухе без вреда для здоровья детей. Граждане указывают, что действующие меры, в частности, статья 6.24 КоАП РФ, недостаточно эффективны для пресечения этого нарушения", - отмечается в документе.
По мнению авторов обращения, сложившаяся ситуация не только причиняет дискомфорт, но и наносит прямой вред здоровью несовершеннолетних, формируя у них опасное восприятие курения как социальной нормы, также особую тревогу вызывает агрессивное продвижение вейпов и ароматизированных никотиновых продуктов, привлекательных для молодежи.
"Мы уверены, что ужесточение мер, наряду с активной просветительской кампанией, будет способствовать формированию здоровой среды, особенно для подрастающего поколения, и станет весомым вкладом в укрепление общественного здоровья России. Просим Вас дать поручение профильным министерствам (Минздраву России, МВД России) проработать данный вопрос и внести соответствующие законодательные инициативы", - подчеркивается в документе.
Проводница на перроне Казанского вокзала перед отправкой поезда - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Пассажиры поездов дальнего следования стали реже нарушать запрет на курение
19 ноября 2025, 03:35
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала