На Кубани, где ожидается ветер до 35 м/с, объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 07.01.2026
14:59 07.01.2026 (обновлено: 16:45 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/kuban-2066752636.html
На Кубани, где ожидается ветер до 35 м/с, объявили штормовое предупреждение
Ливни, грозы, мокрый снег, ветер с порывами до 35 метров в секунду и подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок ожидаются на территории Краснодарского края
краснодарский край, сочи, мостовский район, происшествия
Краснодарский край, Сочи, Мостовский район, Происшествия
Деревья. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 янв – РИА Новости. Ливни, грозы, мокрый снег, ветер с порывами до 35 метров в секунду и подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок ожидаются на территории Краснодарского края 8 и 9 января, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
"Штормовое предупреждение. Днём и до конца суток 8 января 2026 года, а также ночью и утром 9 января 2026 года местами в горах (исключая муниципальное образование г. Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается очень сильный ветер южной четверти 30-35 метров в секунду", - говорится в сообщении.
"Вечером и до конца суток 8 января 2026 года, а также в течение суток 9 января 2026 года местами в Краснодарском крае (исключая муниципальное образование город Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 метров в секунду, в горах 24-29 метров в секунду; в отдельных районах края очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега", - добавили в Краснодарском ЦГМС.
Там отметили, что на малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной (Апшеронский, Белореченский, Мостовский районы), юго-западной территории края и на реках Черноморского побережья ожидаются подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.
Кроме того, днем и до конца суток 9 января, а также ночью и утром 10 января в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедно-изморозевое отложение и гололедица на дорогах.
Краснодарский крайСочиМостовский районПроисшествия
 
 
