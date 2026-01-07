На Кубани, где ожидается ветер до 35 м/с, объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 7 янв – РИА Новости. Ливни, грозы, мокрый снег, ветер с порывами до 35 метров в секунду и подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок ожидаются на территории Краснодарского края 8 и 9 января, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
"Штормовое предупреждение. Днём и до конца суток 8 января 2026 года, а также ночью и утром 9 января 2026 года местами в горах (исключая муниципальное образование г. Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается очень сильный ветер южной четверти 30-35 метров в секунду", - говорится в сообщении.
"Вечером и до конца суток 8 января 2026 года, а также в течение суток 9 января 2026 года местами в Краснодарском крае (исключая муниципальное образование город Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 метров в секунду, в горах 24-29 метров в секунду; в отдельных районах края очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега", - добавили в Краснодарском ЦГМС.
Там отметили, что на малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной (Апшеронский, Белореченский, Мостовский районы), юго-западной территории края и на реках Черноморского побережья ожидаются подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.
Кроме того, днем и до конца суток 9 января, а также ночью и утром 10 января в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедно-изморозевое отложение и гололедица на дорогах.
