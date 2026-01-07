Красный Крест призвал нарастить объемы гуманитарной помощи Афганистану

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает международное сообщество нарастить объемы гуманитарной помощи Афганистану, заявила в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.

"Международному сообществу необходимо усилить поддержку, поскольку гуманитарные организации не могут и не уполномочены в долгосрочной перспективе эффективно заменять собой функционирующий государственный сектор. Кроме того, объем финансирования гуманитарной деятельности сокращается, что уменьшает доступ к помощи для наиболее уязвимых слоев населения", - заявила Пра-Дессимо.

Решение о возвращении в Афганистан оказывает серьезное влияние на людей, которые и без того сталкиваются с многочисленными трудностями, добавила она.

"Возвращение в Афганистан будет трудным для многих из тех, кто уехал много лет назад. Достойная и безопасная реинтеграция требует ресурсов, которые редко бывают доступны, не говоря уже о дополнительном стрессе, который может возникнуть с наступлением холодов", - сказала директор.

Она также подчеркнула важность того, чтобы решение о возвращении было добровольным и основанным на осознанном решении и индивидуальной оценке.

"Более того, возвращение должно осуществляться в условиях безопасности и уважения человеческого достоинства. Только при таких условиях возвращение станет прочным и устойчивым решением, предотвращающим дальнейшее перемещение населения и гуманитарные страдания", - добавила Пра-Дессимо.

В декабре министр по делам беженцев и репатриации Абдул Кабир заявил, что за четыре года, прошедших после возвращения к власти в Афганистане движения " Талибан ", в страну вернулись около 6,8 миллиона репатриантов.