Красный Крест призвал нарастить объемы гуманитарной помощи Афганистану
Красный Крест призвал нарастить объемы гуманитарной помощи Афганистану - РИА Новости, 07.01.2026
Красный Крест призвал нарастить объемы гуманитарной помощи Афганистану
Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает международное сообщество нарастить объемы гуманитарной помощи Афганистану, заявила в интервью РИА Новости
Красный Крест призвал нарастить объемы гуманитарной помощи Афганистану
МККК призвал нарастить объемы гуманитарной помощи Афганистану
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает международное сообщество нарастить объемы гуманитарной помощи Афганистану, заявила в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.
"Международному сообществу необходимо усилить поддержку, поскольку гуманитарные организации не могут и не уполномочены в долгосрочной перспективе эффективно заменять собой функционирующий государственный сектор. Кроме того, объем финансирования гуманитарной деятельности сокращается, что уменьшает доступ к помощи для наиболее уязвимых слоев населения", - заявила Пра-Дессимо.
Решение о возвращении в Афганистан
оказывает серьезное влияние на людей, которые и без того сталкиваются с многочисленными трудностями, добавила она.
"Возвращение в Афганистан будет трудным для многих из тех, кто уехал много лет назад. Достойная и безопасная реинтеграция требует ресурсов, которые редко бывают доступны, не говоря уже о дополнительном стрессе, который может возникнуть с наступлением холодов", - сказала директор.
Она также подчеркнула важность того, чтобы решение о возвращении было добровольным и основанным на осознанном решении и индивидуальной оценке.
"Более того, возвращение должно осуществляться в условиях безопасности и уважения человеческого достоинства. Только при таких условиях возвращение станет прочным и устойчивым решением, предотвращающим дальнейшее перемещение населения и гуманитарные страдания", - добавила Пра-Дессимо.
В декабре министр по делам беженцев и репатриации Абдул Кабир заявил, что за четыре года, прошедших после возвращения к власти в Афганистане движения "Талибан
", в страну вернулись около 6,8 миллиона репатриантов.
По данным международных организаций, в настоящее время афганские беженцы проживают в более чем 100 странах мира, причем только их зарегистрированное число превышает шесть миллионов. Иран
, Пакистан
и Германия
являются крупнейшими странами, принимающими афганских беженцев.