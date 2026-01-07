Рейтинг@Mail.ru
Дизайнера ювелирных украшений обокрали во Франции более чем на миллион евро
17:11 07.01.2026
Дизайнера ювелирных украшений обокрали во Франции более чем на миллион евро
Дизайнера ювелирных украшений обокрали во Франции более чем на миллион евро - РИА Новости, 07.01.2026
Дизайнера ювелирных украшений обокрали во Франции более чем на миллион евро
Украшения на сумму более миллиона евро были украдены на юге Франции у американского дизайнера ювелирных изделий Криса Эйра, начато расследование, сообщил в... РИА Новости, 07.01.2026
Дизайнера ювелирных украшений обокрали во Франции более чем на миллион евро

Дизайнера ювелирных украшений из США обокрали во Франции более чем на 1 млн евро

ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Украшения на сумму более миллиона евро были украдены на юге Франции у американского дизайнера ювелирных изделий Криса Эйра, начато расследование, сообщил в среду телеканал France 3.
"Украшения были украдены в ходе ограбления во вторник, 6 января 2026 года, в (коммуне на Лазурном берегу - ред.) Вильфранш-Сюр-Мер. Ущерб составляет по меньшей мере один миллион евро… Преступление было совершено в жилье (сервиса аренды – ред.) Airbnb, которое снимал дизайнер украшений Крис Эйр", - говорится в материале.
Злоумышленники также украли шесть тысяч евро наличными, сообщает France 3. Прокуратура Ниццы начала расследование по факту кражи при отягчающих обстоятельствах, добавляет телеканал. Отмечается, что кража произошла без применения насилия.
